Oggi la Casellati da Mattarella Torna l' ipotesi Fico ' esploratore'

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì app Oggi o esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : 'Governo con tutto il centrodestra'... : Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna', ha ribadito Di Maio . Forza Italia. 'Il supplemento di veto pronunciato dal ...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì app Oggi o esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì app Oggi o esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Oggi un secondo giro di incontri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAGiovedì 19 aprile 2018, ore 9:00 - Siamo in attesa di scoprire il calendario degli incontri di oggi a Palazzo Giustiniani tra la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le forze politiche del MoVimento 5 Stelle e del Centrodestra. Vi terremo aggiornati su questa pagina su tutto quello che succederà in questa seconda giornata di Consultazioni. Gli incontri di mercoledì 18 aprile Ore 20:30 - ...