Occhiali-à-porter

(Di venerdì 20 aprile 2018) Spesso eccentrici, quasi sempre vistosi, alle volte persino un tantino ingombranti. Comunque, sempre griffatissimi. Arrivano direttamente dalle passerelle delle sfilate Primavera-Estate 2018 glida sole più glamorous di questo momento, veri e propri statement pieces capaci di regalare un twist unico anche al più anonimo degli outfit. Ricoperti di scintillanti cristalli, da autentica rock star, quelli di Gucci. A mascherina quelli di Chanel. Alla Matrix quelli di Prada e inconfondibilmente J’Adior quelli, per l’appunto, di Dior: sono solo alcuni dei modelli più riconoscibili e desiderabili fra glida sole proposti dalle grandi griffe in questa stagione. LEGGI ANCHETutte le sfilate Primavera-Estate 2018 Le prime giornate davvero belle e soleggiate che la primavera ci sta finalmente regalando impongono glida sole quale must have sine qua non per ...