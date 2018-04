optimaitalia

: Siglato oggi, in via definitiva, il nuovo contratto del comparto 'Istruzione e Università'. Riguarda 1,2 milioni di… - valeriafedeli : Siglato oggi, in via definitiva, il nuovo contratto del comparto 'Istruzione e Università'. Riguarda 1,2 milioni di… - CagliariCalcio : Un altro passo importante per la nuova Casa rossoblù ?? ?? - wordweb81 : Nuovo passo in avanti per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 53: cosa cambia -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Finalmente riparte l'3 per le due varianti più diffuse anche nel nostro mercato, ossia la ZE520KL e la ZE552KL. Ilfirmware è il 15.0410.1803.53 e le notifiche via OTA dell'update hanno cominciato ad essere visualizzate sugli esemplari interessati solo da poche ore. Qualimenti porta con se il rilascio?Prima di tutto un precisazione doverosa. L'attuale per gli3 riguarda al momento le varianti internazionali del telefono, dunque in Italia i modelli no brand: quelli serigrafati con gli operatori Vodafone, TIM o Wind Tre restano invece indietro rispetto a questo adeguamento. Il peso complessivo del firmware non è affatto esiguo, ossia circa 400 MB, motivo per il quale molti possessori del telefono potrebbero pensare che le novità a bordo del pacchetto siano corpose. In mlti tuttavia resteranno delusi, visto che sulla ...