Nuovo governo | Mattarella si prende 48 ore Berlusconi apre al Pd | ira di Salvini

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il Nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Deposito scorie - Sogin : noi pronti. Dossier al Nuovo governo : ROMA - I governi passano le scorie nucleari restano. E l'individuazione della sede del Deposito nazionale è già tra i primi punti in agenda del prossimo esecutivo. L'ad di Sogin Luca Desiata, la ...

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo governo instabile? 40% vuole Larghe Intese tra Salvini - Di Maio - Berlusconi e Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, Nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:35:00 GMT)

'Tasse su ricchezze e immobili'. Il FMI detta la linea al Nuovo governo : 19 aprile 2018 - Mentre nei palazzi della politica il presidente della Repubblica è in cerca di una possibile architettura di governo, continuano a giungere messaggi interessati a quello che sarà il nuovo esecutivo. Dopo le esternazioni ...

Frontalieri - 'Serve un Nuovo governo che garantisca risposte concrete' : 'Come già affermato dal presidente Attilio Fontana durante il recente incontro a Milano, tenutosi alla presenza di Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch , Segretario di Stato dell'Economia della Svizzera, ...

Sondaggi Politici Nuovo Governo/ Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta 'governissimo' M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici, nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano governissimo con tutti partiti M5s, Lega, FI, Pd.

Cuba verso un Nuovo capitolo senza un Castro al governo : il giorno del passaggio di consegne a Cuba, che per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da un leader che di cognome fa Castro, né tantomeno da un uomo che ha partecipato alla 'revolucion' ...

Dopo un weekend di stallo - cosa aspettarsi da questa settimana in vista del Nuovo governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

Salvini sul Nuovo governo 'Figura terza - perchè no ' : 'Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché non accettarlo? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente'. È una delle risposte ...

Quattro in corsa per il Nuovo governo - in pole Casellati : Ma, come già detto, dal Carroccio lo allontanano le divergenti posizioni in politica estera. Ieri il leader cinquestelle ha confermato la lealtà del Movimento al patto atlantico, archiviando ...

Il peso delle regionali sulla formazione del Nuovo Governo : La commistione tra campagna elettorale e rilevazione del peso dei partiti ci starebbe in politica, non quando il paese non ha un Governo sostenuto da una maggioranza, frutto di accordi chiari, non ...

Così il Molise "si prende la scena" : elezioni regionali decisive per il Nuovo governo? : La Lega punta forte sul voto in Molise (domenica prossima ci sono le regionali), sperando in un successo che cambi gli equilibri anche a livello nazionale in questa...

Nuovo governo : Mattarella verso la decisione : Quasi certo mercoledì il Capo dello Stato darà un incarico esplorativo per dar vita a un esecutivo. L'urgenza anche per gli eventi sullo scacchiere mediorientale -