Nuovi hard disk per Toshiba

Sony e Microsoft continueranno a sviluppare console "aggiornate" invece che hardware del tutto Nuovi : Tra qualche anno vedremo PlayStation 5, o una Xbox, completamente nuove? Molto probabilmente sì, ma c'è anche chi pensa il contrario e crede che la strategia di Sony e Microsoft, adottata con PS4 Pro e Xbox One X, sarà destinata a ripetersi in futuro: i due colossi potrebbero, dunque, continuare a sviluppare console "aggiornate" senza interruzioni generazionali come accadeva in passato.Questo è quello che pensa Collin Moore di Holospark, studio ...