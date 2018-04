Noyz Narcos | tributo agli AC DC e a David Bowie e il week-end young in Bergamasca

Borotalco - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos , Borotalco : Testo , parole, Audio , video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Borotalco : ecco il Testo , il video, l’ Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos , Borotalco Testo La luna si specchia sul lungo Aniene Vedo una nutria che danza per me Stanotte le strade piene de gente, de subumani […]

Casa Mia - Noyz Narcos | Testo - Audio - MP3 : Canzone Noyz Narcos, Casa Mia: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Noyz Narcos è Casa Mia: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Noyz Narcos, Casa Mia Testo Esco in tuta, ‘sto nuovo quartiere non mi rappresenta Parlano un linguaggio d’altre parti, sconosciuti a me Se vede […]