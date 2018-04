“Non vi pagheremo lo stipendio” | la doccia fredda con un sms ai dipendenti

today

: @janavel7 @repubblica Ci sarebbe da ridere se non fosse che l'Italia uscirà con le ossa rotte dall'esperienza grill… - maxgoblin1 : @janavel7 @repubblica Ci sarebbe da ridere se non fosse che l'Italia uscirà con le ossa rotte dall'esperienza grill… - carmentpf : @petergomezblog Anch'io sono daccordo con la maggioranza che si è espressa con questo sondaggio, ma dopo 6 anni che… - SimoM91 : Quanto pagheremo il non aver fatto manco 1 punto contro quel cane di mazzarri porca puttana schifosa @Inter -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Siamo alle solite, purtroppo.che non vengono pagati, aziende che prima promettono e poi non mantengono, dando il via ad una battaglia con i sindacati in cui a farne le spese sono sempre...