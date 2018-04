Nomadismo digitale e smart working | tutti al Sud per lavorare con il mondo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) di Marta Coccoluto Da J. Walter Thompson Intelligence non hanno dubbi: ile losono il futuro del lavoro. I dati dell’ultimo studio della prestigiosa agenzia newyorkese li mettono tra i trend più forti e in crescita del prossimo decennio. Rinunciare a una carriera tradizionale (o abbandonare la propria) in cerca di una maggiore libertà professionale è una necessità sempre più diffusa. Già lo scorso anno i dati di Intuit pronosticavano che i nomadi digitali – professionisti che svolgono il proprio lavoro da remoto ovunque vi sia una connessione a Internet – raggiungeranno i 7,5 milioni già nel 2020. Crearsi una professione da remoto, slegata dai vincoli di orario e luoghi, significa conquistare la libertà di poterovunque, di conciliare meglio vita e lavoro, di non avere limiti nella scelta del posto dove vivere né da dove ...