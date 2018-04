Nioh | arriva sul mercato un' enorme statua a tiratura limitata da mille dollari

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018) Siete dei grandissimi fan die avete una grossa porzione della vostra casa da riempire al più presto? Vi farà piacere sapere che il produttore Prime 1 Studios ha realizzato in sole 750 copie un'imponentededicata al titolo di Team Ninja, che potrete fare vostra al modico prezzo di.Come riporta Gamespot laè composta dalle figure del protagonista diWilliam Adams e dal suo spirito guardiano Saorise, è avrà un'altezza di ben 60 centimetri. Sul sito di Prime 1 è possibile prenotarla lasciando un acconto di 100ed è previsto che laverrà spedita tra giugno ed agosto del 2019, tra circa un anno.Un'altra versione dellaè disponibile al prezzo di 600, ma non include Saorise. Il venditore ha pubblicato un video su YouTube che mostra a 360° laè può essere utile per farsi un'idea della sua bellezza. Che ne pensate? Siete ...