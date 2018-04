Night Trap | 25th Anniversary Edition in arrivo per Nintendo Switch | vediamo quando

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018)metterà piede anche sumolto presto, riportaeverything.A portare l'annuncio è proprio il publisher Limited Run Games, il quale annuncia che il titolo è stato provvisoriamente programmato per l'uscita in vista di quest'estate.Per coloro i quali non hanno mai sentito parlare di, devono sapere che si tratta di un gioco originariamente sviluppato da Digital Pictures nel 1987 e pubblicato nel 1992.è stato oggi completamente ricostruito portando il titolo ad un nuovo livello di qualità video un tempo inimmaginabile. La storia narra di cinque adolescenti che trascorrono il fine settimana a casa di Martin. Il nostro compito sarà quello di difendere la casa dall'invasione dei vampiri servendoci di un intricato sistema di telecamere epole, così da difendere le ragazze.Read more…