Nicolas Cage è pronto a ritirarsi dalla recitazione | tra 3 o 4 anni cambierà mestiere

Il mistero dei Templari – National Treasure : cast - trama e curiosità del film con Nicolas Cage : Venerdì 20 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Il mistero dei Templari – National Treasure, film diretto da Jon Turteltaub che vanta anche la presenza nel cast oltre che di Nicolas Cage anche di Diane Kruger (che di recente ha cambiato fidanzato) e Sean Bean, l’indimenticabile Ned Stark di Game of Thrones (e che ogni tanto si diverte a mandare in confusione i fan con qualche dichiarazione sconvolgente). Il mistero ...

Nicolas Cage ha dilapidato 125 milioni di dollari : le spese pazze in cui ha buttato il suo patrimonio : Ahi ahi, ma cosa combina Nicolas Cage? Pare che l’attore abbia degli hobby e dei gusti molto particolari e soprattutto non sia un grande esperto di economia: scopri cos’è successo nel video! [arc id=”0e50d77f-4fb6-4ff4-a179-6bab00290a6a”] Nicolas Cage non è certo l’unica star che si concede delle spese pazze: nella gallery qui sotto ti raccontiamo gli acquisti più strani delle celeb! Le spese pazze delle star: ph: ...

IL PRESCELTO/ Su Iris il film con Nicolas Cage e Ellen Burstyn (oggi - 7 aprile 2018) : Il PRESCELTO, il film in onda su Iris oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Keith Van, alla regia Neil La Bute. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:47:00 GMT)

WINDTALKERS/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage e Adam Beach (oggi - 24 marzo 2018) : WINDTALKERS, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Adam Beach e Christian Slater, alla regia John Woo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Ghost Rider : cast - trama e curiosità del cinecomic con Nicolas Cage : In prima serata su TV8, sabato 24 marzo, va in onda Ghost Rider, una pellicola del 2007 che vanta all’interno del cast anche Nicolas Cage ed Eva Mendes. Ghost Rider, il trailer Ghost Rider, la trama Nel XIX secolo, Carter Slade, Ghost Rider agli ordini di Mefistofele, riceve il comando di recuperare il contratto di San Venganza, un documento che è una lista di mille anime corrotte. Dopo aver scoperto che Mefistofele acquisirebbe il potere ...

8MM - DELITTO A LUCI ROSSE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi - 3 marzo 2018) : 8mm - DELITTO a LUCI ROSSE, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Joaquin Phoenix, alla regia Joel Schumacher. La trama del film nel settaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Inconceivable/ Nicolas Cage torna su Rai 4 : curiosità sul film e trama (oggi - 11 febbraio 2018) : Inconceivable, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Gina Gershon e Faye Dunaway, alla regia Jonathan Baker. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:54:00 GMT)