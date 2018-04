Neve arancione sulle montagne della Russia ed Europa orientale

La Neve arancione : spettacolo 'marziano' sulle montagne : Una bella sciata su Marte? L'idea è quella, anche se ovviamente queste spettacolari immagini non arrivano dal 'pianeta rosso', ma dalle montagne dell'Europa dell'Est dove...

Est Europa - il mistero della Neve arancione : Sembrano paesaggi marziani. Distese di neve farinosa arancione hanno ricoperto, nelle ultime ore, l’Europa Orientale, e in particolare le regioni montuose di Ucraina, Russia, Bulgaria e Romania. I cittadini, sorpresi, hanno pubblicato centinaia di immagini di villaggi, pista da sci, tetti, parchi ricoperti dai fiocchi color mandarino su Instagram e Facebook. Era successo già nel 2007: quella volta, la neve arancione era caduta su tre regioni ...

Allerta Meteo Marche : pioggia e Neve sciolta - criticità “arancione” per i corsi d’acqua : A causa delle piogge e dello scioglimento della neve, nelle aree province di Ancona e Pesaro Urbino si rileva criticità moderata sul reticolo idrografico: “La Protezione civile regionale – spiega la Regione in una nota – ha emanato un messaggio di Allertamento con criticita’ arancione e una fase operativa di attenzione. Oggetto di particolare attenzione sono i corsi d’acqua delle province di Ancona e Pesaro ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per Neve nell’entroterra : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo diramata da Arpal secondo le seguenti modalità: Allerta neve · OGGI, venerdì 2 marzo 2018: o ZONA A COMUNI INTERNI GIALLA fino alle 15 o ZONA B, D, E ARANCIONE fino alle 15, poi GIALLA fino alle 18.00 o ZONA C COMUNI INTERNI GIALLA fino alle 15 · DOMANI, sabato 3 marzo 2018 dalle 06.00 alle 15.00: o ZONA B COMUNI INTERNI GIALLA o ZONE D ed ...

Neve - ancora allerta rossa-arancione Niente scuola giovedì| : Dopo una mattinata di nevicate, che è durata, almeno a Genova poche ore, la situazione meteorologica domani dovrebbe peggiorare. A Sanremo divieto per le moto dalle 20 alle 12 di giovedì |

Emilia Romagna Allerta Arancione Neve 1 Marzo 2018 : L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per Neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN […]

Toscana : Allerta Meteo Arancione per Neve 28 Febbraio 1 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento VENTO: domani, giovedì, possibili forti raffiche di Grecale su Mugello, Valdarno Medio e Inferiore e colline pisane. Rischio Neve Neve: domani, giovedì, nevicate fino a abbondanti a quote di pianura, in particolare sulle zone centro-settentrionali della regione. Dalla tarda serata di oggi, mercoledì, […]

