Netflix | arrivano le anteprime video su iPhone e iPad A breve disponibili per Android

Winx in carne e ossa arrivano su Netflix : Per la prima volta le sei eroine Winx della moderna saga fantasy, creata e prodotta in Italia da Iginio Straffi, fondatore e ceo del gruppo Rainbow, si 'trasformano' per il grande pubblico young adult ...

Netflix Hack Day - questa volta le trasmissioni arrivano nello spazio : L'iniziativa prende il nome di Hack Day , si svolge due volte l'anno e raccoglie alcuni progetti, dai più seri ai più stravaganti, che ruotano attorno ai servizi forniti dal colosso dello streaming. ...

Michelle e Barack arrivano su Netflix : in trattativa per un format dedicato a loro : Michelle e Barack Obama sono in trattativa con Netflix. Lo riporta tra le altre testate anche il New York Times , secondo cui il colosso dello streaming ha puntato sull'ex coppia presidenziale per un nuovo format, di cui non sono ancora trapelati i dettagli. "Il presidente e Michelle hanno sempre creduto nel potere ispirazionale dello ...