Nel 2017 tornano a salire gli investimenti pubblici e privati in Italia

Fmi : spagnoli più ricchi degli italiani - Nel 2017 compiuto sorpasso : Gli spagnoli sono più ricchi degli italiani: il Pil procapite della Spagna ha superato quello dell'Italia nel 2017. E' quanto emerge dai dati diffusi del Fmi che confrontano i Paesi sulla base della "...

Lavoro : cresce occupazione femminile in Fvg - 58 - 4% Nel 2017 - Udine 20 : Al contempo permangono, seppur attenuate, alcune criticità legate al percorso storico compiuto dalle donne nel mondo del Lavoro: le differenze salariali, la bassa percentuale di dirigenti nell'ambito ...

Fmi : Ft - spagnoli più ricchi italiani - sorpasso Nel 2017 : Gli spagnoli sono piu' ricchi degli italiani: il Pil procapite della Spagna ha superato quello dell'Italia nel 2017. E' quanto emerge dai dati diffusi del Fmi che confrontano i paesi sulla base della '...

Occupazione : contratti a durata determinata all'8% Nel 2017 :

Sanitas : utile in sensibile calo Nel 2017 :

Bagagli in aereo : ne abbiamo persi 22 - 7 milioni Nel 2017 - ma nel futuro cambierà tutto : Grandi numeri e buone notizie. Il Baggage Report 2018 di Sita è decisamente incoraggiate: ci fa pensare che quelle volte in cui ci siamo trovati a Ipanema senza costume ma con il cappotto siano finalmente finite, che il nostro bagagalio insomma ci seguirà sempre e dovunque andremo. I dati raccolti per il report per il 2017 hanno contanto 4,08 miliadi di passeggeri in volo (e un aumento di passeggeri del 7,6%) con una percentuale di perdita ...

In Lombardia Nel 2017 stimati 63.700 nuovi casi di tumore : Milano, 19 apr. , askanews, In Lombardia nel 2017 sono stati stimati 63.700 nuovi casi di tumore , 33.150 uomini e 30.550 donne, . Lo si legge nel volume 'I numeri del cancro in Italia 2017' ...

Il settore dei videogiochi in Italia vale 1.5 miliardi di euro Nel 2017 : Il mercato dei videogiochi negli ultimi anni è radicalmente cambiato rispetto al passato, e questa evidenza è confermata dalle produzioni sempre più costose destinate alla creazione di prodotti di intrattenimento di qualità che non puntano più solo al divertimento dei videogiocatori, ma a creare esperienze in grado di coinvolgere anche emotivamente i videogiocatori. A cambiare sono anche i sistemi destinati all’intrattenimento, con una ...

Il settore dei videogiochi in Italia Nel 2017 è un giro d'affari di quasi €1 - 5 miliardi in continua crescita : AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, rende noti oggi i dati sul mercato e sui consumatori di videogiochi in Italia nel 2017. Il settore nel suo complesso registra un giro d'affari di quasi 1,5 miliardi di euro e conferma l'andamento positivo in corso ormai da diversi anni su tutti i suoi segmenti come console (+ 8,6%), accessori (+ 10,5%), software fisico (+7%) e software digitale.Tutti i dettagli nel ...

OVS - conti in accelerazione Nel 2017 : OVS ha chiuso il 2017 con vendite nette pari a 1.525,7 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all'anno scorso. L' EBITDA rettificato pari a 196,5 milioni, in crescita di 9,8 milioni , +5,3% ...

Banche cantonali : utile netto in forte aumento Nel 2017 :

Sonepar Italia : +5% fatturato Nel 2017 : Roma, 18 apr. - (AdnKronos) - Chiude il bilancio 2017 con oltre 570 milioni di fatturato e una crescita del 5% Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, presente su tutto il territorio Italiano con un

