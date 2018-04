Negozi | perché aprirne uno in Italia è più difficile che nel resto d' Europa

Fallimento DPS - perché chiudono Negozi Trony : store interessati in Italia ma nessuna svendita in arrivo : Con il Fallimento DPS chiude Trony, non in generale tutta la catena di elettronica ma molti negozi del brand presenti in Italia hanno già abbassato le saracinesche. La notizia è ufficiale e porta con se la perdita di posti di lavoro per ben 500 dipendenti lungo tutto lo stivale. Quali store sono interessati ed è forse in atto una svendita dei prodotti volta forse a risolvere le sorti del marchio? La pessima notizia nasce dalla dichiarazione ...