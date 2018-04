Nba | Belinelli | impatto straordinario Brown | Si sta superando

Nba playoff - Miami-Philadelphia 108-128 : Belinelli 21 punti : Miami , 6, -Philadelphia , 3, 108-128 , 1-2 nella serie, I 76ers passano a Miami e si riprendono il vantaggio nella serie mostrando intelligenza e perfino maturità. Gli Heat alzano il livello di ...

Nba : Marco Belinelli - un inizio playoff perfetto da massimo in carriera : Tutto perfetto e soprattutto tutto meritato. Difficile non essere felici per la super prestazione di Marco Belinelli nell'esordio playoff vincente contro Miami. Tutto lasciava sperare che le cose ...

Nba 2018 : Marco Belinelli firma la vittoria in gara-1 con 25 punti - Golden State travolge San Antonio : Finalmente i playoff! La stagione NBA 2018 è arrivata nella sua fase decisiva, che determinerà la squadra vincitrice del titolo per succedere nell’albo d’oro ai Golden State Warriors. E a proposito della squadra della baia, esordio vincente e convincente nella serie contro i San Antonio Spurs, forse la più attesa del primo turno. La prima sfida, invece, è stata letteralmente dominata da Golden State, che di fatto ha preso il largo ...

Playoff Nba 2018 - Philadelphia e l'esame Miami : il ritorno nella post-season di Marco Belinelli : Marco Belinelli aspettava da tre anni questo momento, arrivato dopo esperienze negative, difficoltà e tanto tanto lavoro. L'azzurro si gode i Playoff dopo averli giocati l'ultima volta nel 2015 con ...

Nba 2018 - Marco Belinelli è pronto per i playoff : “A Philadelphia sono di nuovo sereno. Vogliamo andare lontano!” : La stagione NBA di Marco Belinelli ha letteralmente cambiato faccia con il passaggio da Atlanta a Philadelphia. Il nativo di San Giovanni in Persiceto si è calato alla perfezione nel contesto dei 76ers, tornati finalmente competitivi dopo anni di costruzione: sono arrivate 23 vittorie in 28 gare, 16 delle quali consecutive, per qualificarsi non solo ai playoff ma issarsi addirittura fino al terzo posto della Eastern Conference. “Qui sono ...

Nba - Philadelphia e Belinelli : 15ª perla. I Wizards piegano Boston : Phila ad un passo dal terzo posto dopo la vittoria su Atlanta. JJ Redick ne mette 28, ma decisivo ancora una volta Marco Belinelli con 20 punti. John Wall , 29 punti e 12 assist, trascina i suoi ...

Nba - 15vittoria consecutiva per Philadelphia : 20 punti di Belinelli contro i 'suoi' Hawks : Se i Philadelphia 76ers faranno strada nei playoff, magari un biglietto di ringraziamento agli Atlanta Hawks potrebbero pure mandarlo. Perché senza le acquisizioni di Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova,...

Nba - Philadelphia non si ferma : 14vittoria in fila - 15 punti per Belinelli : Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 109-97 In Pennsylvania hanno aspettato così a lungo che non si annoieranno certo di continuare a festeggiare. I Sixers battono i Mavericks, vincono la 14gara ...

Nba - Cavs ko - Belinelli ferma James : ANSA, - ROMA, 7 APR - Notte spettacolo in Nba con un Lebron James in condizione super, fermato solo da un altrettanto super Marco Belinelli. La sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia si è ...

Nba : James domina - ma i Sixers fanno 13 e si prendono il 3° posto con 23 punti di Belinelli : "È uno studente del Gioco, vuole giustamente diventare un grande di questo sport", sottolinea James, che nel frattempo però continua a macinare record: la 18tripla doppia in stagione infatti aggiorna ...