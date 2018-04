National Geographic Festival delle Scienze | il programma di domani | Sabato 21 aprile

National Geographic Festival delle Scienze : il programma di domani - venerdì 20 aprile : 1/6 ©Musacchio & Ianniello ...

Genius. Picasso - presentata la seconda stagione al National Geographic Festival delle scienze : Dal 10 maggio, il giovedì alle 20.55 su National Geographic (Sky, 403) arriva la seconda stagione di GENIUS, la serie tv prodotta da Ron Howard e che in questa edizione vede protagonista Antonio Banderas nei panni di Pablo Picasso. Molti gli ospiti che affascinati dal mondo National Geographic e dalla figura del celebre pittore, accolti dall’Amministratore delegato di National Geographic Partners Italia Kathryn Fink, hanno partecipato alla ...

National Geographic Festival delle Scienze : il programma di domani - giovedì 19 aprile : 250 kg. È la quantità di plastica che ogni secondo viene riversata in mare ed è anche il peso di Plasticus, la balena di 10 metri realizzata da “Sky Ocean Rescue-Un mare da salvare”, allestita per il primo giorno del National Geographic Festival delle Scienze. Un messaggio chiaro, impossibile da ignorare: la salvaguardia dell’ambiente dipende dalle azioni di ognuno di noi. Esposta nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino al 22 ...

Scienza e arte si incontrano nel mercoledì del National Geographic Festival delle Scienze : Il National Geographic Festival delle Scienze, in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino a domenica 22 aprile, entra nel vivo. Ad aprire la giornata di mercoledì 18arriva una coppia di cacciatori molto speciale: sono Alessandro Gnucci e Massimiliano Trevisan che, utilizzando esperimenti sorprendenti, compiranno un entusiasmante viaggio attraverso il concetto di onda, “preda” affascinante ma difficile da catturare (ore 9.30 e ...

National Geographic Festival delle Scienze : si alza il sipario : Si è aperto ieri il National Geographic Festival delle Scienze. Un’edizione quella di quest’anno che porta il pubblico alla scoperta delle Cause delle Cose, con una particolare attenzione alle tematiche legate all’ambiente. Al centro della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica resterà infatti fino al 22 aprile la Balena Plasticum, un’installazione realizzata utilizzando plastica ‘ripescata’ negli oceani, ben 250 kg di rifiuti, la stessa ...

Summit scientifici - proiezioni e concerti : il martedì del National Geographic Festival delle Scienze : Il pianeta terra in tutto il suo splendore: la seconda giornata del National Geographic Festival delle Scienze, all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 22 aprile, continua ad esplorare delle “cause delle cose” muovendo da una varietà di prospettive che celebrano la vita sul nostro Pianeta. In Sala Petrassi, dalle 10 alle 16, si alterneranno gli incontri dei più innovativi “Explorers” arrivati al Festival per condividere le loro ...

XIII National Geographic Festival delle Scienze a Roma : Nessi causali che non soltanto dominano il campo della scienza ma irrompono anche in ogni dimensione del nostro quotidiano. Si parlerà quindi della causalità in rapporto con il senso della libertà ...

Sky e National Geographic insieme per combattere inquinamento da plastica nei mari : Sky e National Geographic hanno annunciato oggi che uniranno le forze nell’impegno per l’eliminazione dell’impatto distruttivo dei rifiuti da plastica nei mari del mondo. A sostegno delle attività del fondo Sky Ocean Ventures, National Geographic metterà a disposizione 10 milioni di dollari insieme alla sua esperienza in ambito scientifico, a borse di studio e ricerca e alla forza della diffusione internazionale ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Da lunedì a Roma il National Geographic Festival delle Scienze : Roma, 14 apr. , askanews, Con oltre 340 eventi di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per ...

L’INGV al National Geographic Festival delle Scienze : Ricco il programma di appuntamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze che, dal 16 al 22 aprile, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, vede coinvolte istituzioni locali e nazionali, fondazioni, emittenti radio e TV e molti degli enti di ricerca italiani. Lo studio delle cause e delle relazioni causali è il tema del Festival: la ricerca più avanzata ci ...

Auditorium : presentato il National Geographic Festival delle Scienze 2018 : ... a cui si affianca idealmente un appuntamento sulle donne di successo nella scienza, organizzato dall'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, . Un'altra relazione speciale sarà quella con l'...

Leonardo : sarà partner National Geographic Festival Scienze : L'impegno di Leonardo in questa direzione si è recentemente concretizzato nell'apertura dell'i.Lab Matematica, in partnership con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e nella ...

