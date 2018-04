Natalie Portman rifiuta Nobel ebraico

Natalie Portman rifiuta il «Nobel ebraico» : Natalie Portman non parteciperà ai Genesis Prize, definiti dai giornali israeliani come «il Nobel per le persone di discendenza ebraica». L’attrice, nata 36 anni fa a Gerusalemme e poi naturalizzata cittadina americana, era stata dichiarata vincitrice del premio lo scorso novembre e avrebbe dovuto ritirarlo il prossimo 28 giugno. La cerimonia, però, dopo il «no» del premio Oscar è stata subito annullata. Sulle motivazioni che hanno portato ...

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione dell’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

