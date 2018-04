Napoli | la camorra | Troisi e gli anni Ottanta

Napoli - studenti e cittadini tra i vicoli per protestare contro la violenza dei clan di camorra : studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le ‘stese’ le scorribande armate che esponenti di clan di camorra in guerra tra loro utilizzano per affermare il predominio sul territorio. ”Portiamo tutti un cartello con la scritta ‘Io non ci sto’, lo slogan della manifestazione – ha spiegato uno dei promotori – , perchè vogliamo affermare la ...

Camorra - droga e riciclaggio : maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Napoli - Camorra : blitz agli 'scissionisti' del clan Mallardo/ 8 arresti per droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli 'scissionisti' del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. Origine scontro e spaccio di droga.

Napoli - camorra ed estorsione : 6 fermi : 8.44 I Carabinieri hanno eseguito a Giugliano, nel Napoletano, un decreto di fermo nei confronti di 6 persone ritenute contigue al clan camorristico dei "Verde", attivo nell'hinterland a Nord di Napoli e alleato con i "Ranucci". Sono accusati di estorsione, detenzione e porto illegale di armi e ricettazione aggravati da metodo e finalità mafiose. Da tempo sottoponevano a estorsione una società di noleggio auto per ottenere vetture da usare in ...

Grassani : “Younes e il no per la camorra? Fango su Napoli” : “Sono frasi assolutamente incommentabili che gettano Fango gratuito sulla città e sulla tifoseria”. Così Mattia Grassani, legale del Napoli, commenta ai microfoni di Radio Marte le ricostruzioni del ‘De Telegraaf’ sul rifiuto di Amin Younes al club partenopeo. Nell’articolo del quotidiano olandese si parla di un presunto faccia a faccia dell’esterno tedesco con i camorristi. Il giocatore, inoltre, sarebbe ...

"Amin Younes non andrà al Napoli per colpa della camorra". Un quotidiano olandese spiega il no del calciatore dell'Ajax : Il calciatore dell'Ajax, Amin Younes, avrebbe rifiutato di passare al Napoli per colpa della camorra. È quanto riferisce il quotidiano olandese 'De Telegraaf'. Nell'articolo del quotidiano olandese si parla di un presunto faccia a faccia dell'esterno tedesco con i camorristi. Il giocatore, inoltre, sarebbe rimasto colpito in maniera negativa dalle condizioni della città."Sono frasi assolutamente incommentabili che gettano fango ...