Napoli - favori e fatture gonfiate : la truffa del pranzo dei poveri : C?è anche il pranzo di Natale per i poveri alla Galleria Principe di Napoli del 2013 tra le truffe dei contributi alla Camera di Commercio di Napoli. Costi gonfiati e fatture pagate in...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : l’analisi dei quarti. Schio - Venezia e Ragusa favorite. Che sfida Napoli-Lucca : Dopo una lunga stagione regolare, la Serie A1 di Basket femminile entra nella fase che porterà allo scudetto. Da martedì cominciano i quarti di finale dei play off e probabilmente inizia anche la sfida al Famila Schio. La squadra veneta è la grande favorita per la conquista del tricolore e sfiderà la Pallacanestro Broni in un accoppiamento dal pronostico già scritto. In semifinale Schio affronterà la vincente della Serie che mette di fronte la ...

Lippi : 'Juve favorita - scudetto al Napoli solo se vince lo scontro diretto' : Marcello Lippi , ex tecnico di Juventus e Napoli tra le altre, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: Juve-Napoli: vede favoriti i bianconeri? 'Un pochino, sì. E' il mio pensiero dopo aver messo tutto sulla bilancia: la qualità dei giocatori, la bravura degli allenatori, la capacità di gestire ...

Paolo Cannavaro : 'Napoli favorito per lo scudetto. Sul caso Politano...' : L'ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto anche sulla corsa per lo scudetto: Sassuolo-Napoli? Per me è una partita speciale,la prima volta che l'ho giocata mi sono stirato! Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera a ...

Marchionni : 'Juve favorita per lo scudetto - il Napoli non può fare passi falsi' : Marco Marchionni , ex centrocampista della Juventus, è intervenuto a Rmc Sport : ' La Juventus è favorita perché sta davanti ed è abituata a vincere. È la candidata numero uno per lo scudetto perché ha una rosa molto forte. Il Napoli sta dimostrando il suo valore rimanendo ...

“Campionato falsato” - la Lazio ha ragione : penalizzata come il Napoli - favorita la Juve : Caos nelle ultime ore in Serie A, in particolar modo pesanti accuse della Lazio che si sente penalizzata dopo l’ennesimo torto arbitrale, i biancocelesti hanno recriminato per un mancato rigore su Ciro Immobile ma dall’inizio del campionato sono tanti gli episodi sfavorevoli alla squadra di Simone Inzaghi. “Il Var ha tolto tanto in classifica alla Lazio, minimo 12 punti. Vogliamo dire solo 6? Bene, la posizione della classifica ...

Serie A - Napoli-Roma : per i bookmaker azzurri favoriti : TORINO - Per determinare le quote di Napoli-Roma, uno dei tre big match della 27ª giornata di Serie A, oltre a Lazio-Juve e Milan Inter, tra le statistiche attuali e i precedenti più recenti, i ...

Scudetto - Del Piero sincero : 'Il Napoli gioca bene davvero - ma la Juventus resta favorita' : L'ex attaccante della Juventus e dell' Italia ha infatti replicato con eleganza e diplomazia al dubbio amletico che avvolge il mondo del calcio in questi giorni, senza nascondere però l'evidenza ...