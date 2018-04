Musica | morto in Oman Avicii

Morto Avicii - il commovente messaggio di David Guetta su twitter e il ricordo del mondo della Musica : La notizia della morte all'età di soli 28 anni di Avicii , all'anagrafe Tim Bergling , ha lasciato senza parole tantissimi fan del noto dj svedese. I suoi successi hanno riempito le discoteche di ...

È morto nella notte. Tragedia nel mondo della Musica. Aveva solo 33 anni ed è stato stroncato da un infarto. Inutili i tentativi di rianimarlo. Colleghi - familiari e fan sotto choc : Nuovo lutto nel mondo della musica. Nuovo lutto di un giovanissimo. Nuovo lutto nel K-pop, il genere musicale nato e sviluppatosi negli anni ’90 che ha segnato un punto di svolta per la musica coreana. Tra le caratteristiche principali di questo genere musicale c’è spettacolarizzazione visiva totale della performance. A rendere speciale questo tipo di musica, è la combinazione di coreografie, scenografie e costumi di scena realizzati ...

Alberto Zanchetti è morto / Il medico e scienziato aveva 91 anni : grande appassionato di Musica lirica : Alberto Zanchetti è morto, il medico e scienziato aveva 91 anni: ecco i numerosi riconoscimenti e la sua gloriosa carriera tra impegni e incarichi prestigiosi.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Morto Antonio Abreu - con la sua Musica riscattava le favelas : Morto il musicista e direttore d'orchestra venezuelano José Antonio Abreu, 78 anni, fondatore di El Sistema, una formula per la promozione sociale dell'infanzia e della gioventù attraverso un percorso ...

José Antonio Abreu : morto il direttore d’orchestra fondatore de El Sistema - “un sistema integrato di educazione Musicale” : Il direttore d’orchestra José Antonio Abreu, fondatore de El sistema, è morto. Aveva 78 anni. Era il 1975 quando Abreu fondò, in un garage assieme a undici giovani musicisti, una sorta di utopico progetto pedagogico basandosi sulla storia e la pratica della musica sinfonica. L’orchestra intesa come “società ideale”, come comunità che unisce i ragazzi provenienti dalle classi socioeconomiche più disagiate; metodo innovativo di insegnamento dove ...

“È morto”. Lutto nel mondo della Musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

Musica : morto Enrico Ciacci - chitarrista fratello Little Tony : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Musica - è morto a 91 anni il maestro Peppino Principe : fu tra i migliori fisarmonicisti al mondo : Nato a Monte Sant'Angelo, è stato per vent'anni in Rai dove fu tra i fondatori dello Zecchino D'Oro. Tra i fautori del jazz made in Italy, ha venduto più di 20...