MotoGP | Austin | Presentazione Week End 20 | 21 e 22 aprile 2018

MotoGP - tra dossi e polvere : quanti problemi con l'asfalto di Austin : Dopo le prime sessioni di prove libere, i piloti del Motomondiale sono rimasti tutti scontenti del lavoro che è stato fatto sulla pista di Austin. L'organizzazione, infatti, per cercare di togliere i ...

Austin MotoGP - è subito Marquez-Rossi. Dovizioso è 6° : di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Ad Austin il campione del mondo in 2'05"530 ha preceduto le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e ...

MotoGP Austin 2018 - Marquez fulmine nelle libere 1. Risultati e tempi : Lo spagnolo della Honda il più veloce sul circuito del Texas. Stasera il comitato di sicurezza in vista del Gp Usa 2018

MotoGP - la diretta delle prove libere dal GP di Austin : Voltare pagina: dopo le polemiche in Argentina il Motomondiale ha una gran voglia di tornare in pista e pensare solo alle moto. Il venerdì di Austin scatta alle 15:55 con le prime libere di Moto3. A ...

MotoGP Usa - Dovizioso : «Ad Austin può succedere di tutto» : Austin - Vorrebbe riprendersi la testa della classifica già al termine di questa gara Andrea Dovizioso, visto che in Argentina è stato costretto a cedere il passo a Cal Crutchlow. ' Il sesto posto non ...

MotoGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Valentino : "Anche in futuro direi le cose che penso adesso dello spagnolo" : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:32:00 GMT)

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : 'Pensiamo a questa gara - il mio pensiero l'ho già espresso in Argentina' : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

MotoGP - Marquez da urlo ad Austin : Inutile dire che il record della pista appartenga sempre e comunque al campione del mondo in carica , 2'02.135, , sempre lo stesso anno. Per spodestare Marquez dal trono statunitense servirà un ...

MotoGP - GP Austin 2018 : la conferenza. Miller : 'Rischiamo la vita'. Dovizioso : 'Questa stagione sarà diversa'

MotoGP - GP Austin 2018 : news live dalla conferenza