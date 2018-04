Moto3 | GP Americhe 2018 | risultato e classifica prove libere 1 Jorge Martin precede di

oasport

(Di venerdì 20 aprile 2018) Lo spagnolo(Honda Gresini) ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione didelladel Gran Premio delleche si corre sul Circuit of the Americas di Austin, Texas. I primi quaranta minuti disputati risultano, tuttavia, non del tutto indicativi, dato che la pista americana è ancora decisamente sporca, per cui sarà necessario aspettare la FP2 (che si correrà alle ore 20.10) per capire in maniera più accurata la situazione. Alle spalle dello spagnolo c’è tanta Italia. Seconda posizione per Enea Bastianini (Honda Leopard) che ha messo in mostra ottima regolarità e si è fermato a 140 millesimi dalla vetta. Terza per Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 146, mentre è quarto Marco Bezzecchi (KTM Redox Prustel) che, dopo il successo in Argentina, si conferma nei piani alti dellacon due decimi di distacco. Quinta piazza per lo ...