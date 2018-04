Moto2 | GP Americhe 2018 | risultato e classifica prove libere 2 Comanda Miguel Oliveira

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Miguel Oliveira vola e precede Marquez e Lecuona - problemi per gli italiani : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) chiude nel migliore dei modi la prima sessione di prove libere della Moto2 del Gran Premio delle Americhe di Austin, in Texas, e non solamente perchè ha fissato il giro più veloce con il tempo di 2:12.104. Il terzo classificato del Gran Premio di Argentina, infatti, ha inanellato una serie di giri davvero impressionante, dimostrando di avere a disposizione un ritmo difficile da tenere per tutti ...