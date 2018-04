Moto Gp | Marquez si lamenta | ' I dossi ci sono ancora'

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Miguel Oliveira vola e precede Marquez e Lecuona - problemi per gli italiani : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) chiude nel migliore dei modi la prima sessione di prove libere della Moto2 del Gran Premio delle Americhe di Austin, in Texas, e non solamente perchè ha fissato il giro più veloce con il tempo di 2:12.104. Il terzo classificato del Gran Premio di Argentina, infatti, ha inanellato una serie di giri davvero impressionante, dimostrando di avere a disposizione un ritmo difficile da tenere per tutti ...

MotoGP - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Ha paura di me? È un problema suo. Per vincere bisogna attaccare sempre” : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo precede Valentino Rossi di quattro decimi, prosegue il duello a distanza tra i due rivali dopo i noti fatti dell’Argentina. Oggi il pilota della Honda è tornato sulla celebre dichiarazione del Dottore che aveva detto di avere paura di essere in pista con Marquez. Il Cabronçito ha rilasciato ...

MotoGp Usa : Marquez è il più veloce di tutti nelle prime libere - Rossi 2° : AUSTIN - Marc Marquez è subito un fulmine nelle prove sul circuito che lo ha visto sempre trionfare negli ultimi 5 anni. Ad Austin, in Texas, nelle prime prove libere lo spagnolo è stato più veloce di ...

Austin MotoGP - è subito Marquez-Rossi. Dovizioso è 6° : di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti. Ad Austin il campione del mondo in 2'05"530 ha preceduto le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e ...

Motogp Austin 2018 - Marquez fulmine nelle libere 1. Risultati e tempi : Lo spagnolo della Honda il più veloce sul circuito del Texas. Stasera il comitato di sicurezza in vista del Gp Usa 2018

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Marc Marquez davanti a Valentino Rossi - Dovizioso sesto : Marc Marquez mostra subito i muscoli sul prediletto circuito di Austin e firma il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo, che su questo circuito ha sempre vinto, ha piazzato un notevole 2:05.530 che è risultato inarrivabile per tutta la concorrenza. Il pilota della Honda si è migliorato continuamente nel corso del turno, nonostante delle problematiche condizioni della ...

Diretta Motogp Gp Americhe 2018/ Streaming video Sky - prove libere live : Marquez primo in FP1! Rossi insegue : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:42:00 GMT)

DIRETTA MotoGP GP AMERICHE 2018/ Streaming video Sky - prove libere FP1 live : dominio Marquez - ma la sabbia... : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP delle AMERICHE 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:12:00 GMT)

DIRETTA MotoGP GP AMERICHE 2018/ Streaming video Sky prove libere Fp1 e Fp2 live : Rossi e Marquez - nuova sfida : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP delle AMERICHE 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:40:00 GMT)

MotoGp - Rossi dopo i fatti in Argentina : “Marquez senza senso - ma ora guardiamo al futuro” : MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” Continua a leggere

Motogp - Marquez/ “Rossi non deve aver paura a correre con me - ho sbagliato - chiesto scusa e ho imparato” : Motogp, parla Marquez: “Rossi non deve aver paura a correre con me, ho sbagliato, chiesto scusa e ho imparato”. Torna allo scoperto il talento della Honda in vista del Gp di Austin(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:10:00 GMT)

MotoGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Valentino : "Anche in futuro direi le cose che penso adesso dello spagnolo" : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:32:00 GMT)

Moto GP - Rossi : sorpasso Marquez senza senso : Tutto molto bello, ma a tenere banco nel mondo delle due ruote è solo e soltanto il duello, che si è di nuovo infiammato dopo l'Argentina, tra Valentino Rossi e Marc Marquez. L'italiano, in ...

MotoGP - Valentino Rossi distende gli animi : “Guardiamo avanti. Parlerò con Marquez? In futuro. Stato d’animo ok” : Valentino Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è tornato a parlare in pubblico dopo i noti fatti dell’Argentina ma ha disteso gli animi e ha cercato di chiudere le polemiche. Il nove volte Campione del Mondo si concentra sulla gara che lo attende nel weekend: “La cosa più importante è guardare al futuro e pensare a questa gara, voglio ricominciare a ...