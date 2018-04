Morto Avicii | il dj si è spento a 28 anni | l’ultimo messaggio del 2016

optimaitalia

: ?? è morto DJ Avicii. Aveva 28 anni. Incredibile - chedisagio : ?? è morto DJ Avicii. Aveva 28 anni. Incredibile - spazioinutile : Come è morto Avicii, non ci credo, che cazzo dite - PETALVS : ma avicii è morto sul serio o è una cazzata, vi giuro sono presa malissimo -

(Di venerdì 20 aprile 2018) È. Il dj è scomparso all'età di soli 28dopo la lunga malattia che l'aveva colpito negliscorsi. L'artista è deceduto nel pomeriggio, così come riportano le notizie ufficiali in merito. Ecco le parole del comunicato ufficiale dopo la scomparsa di Tim Bergling. È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Tim Bergling, noto anche come. È stato trovatoa Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio, ora locale, il 20 aprile. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento difficile. Non verranno fornite ulteriori dichiarazioni.L'artista si era ritirato dalle scene nel, per motivi di salute. La malattia si protraeva da qualche anno, con una pancreatite acuta che sembrava essere stata causata dall'abuso di alcool. Nel 2014, si era sottoposto a un intervento per la rimozione della cistifellea e ...