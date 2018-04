Montecarlo | Nadal travolge Thiem | in semifinale c' è Dimitrov Nishikori elimina Cilic

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. SABATO 21 APRILE: 11.30 Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov N.B. Possibili modifiche all'orario, ne sapremo di più ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal affronterà Grigor Dimitrov nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2018. Sulla terra battuta del Principato, il mancino di Manacor va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva e partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti del bulgaro, desideroso però di mettere in difficoltà il numero 1 mondiale. Si preannuncia una bella partita ricca di emozioni e assolutamente avvincente, imperdibile per tutti gli ...

Tennis - Nadal è il secondo semifinalista di Montecarlo : ROMA - Rafael Nadal è il secondo semifinalista al ' Rolex Montecarlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del ...

Montecarlo - Dimitrov semifinalista : affronterà Nadal : Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo , terra, montepremi 4.872.105 euro, . Il bulgaro, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge il belga ...

Tennis - Montecarlo : Thiem stoppa Djokovic negli ottavi. avanti Nadal - Seppi ko : avanti Nadal - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal, numero uno del mondo. Il fuoriclasse maiorchino e campione in carica, che punta all'undicesimo trionfo dopo gli otto di fila tra il 2005 ed ...

Montecarlo : esce Djokovic - Nadal sul velluto : Nei quarti l'austriaco affronterà lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo e campione in carica, che ha compiuto un altro passo verso il suo undicesimo successo nel Principato - regolando pe r6-3, 6-2 ...