Montecarlo | Dimitrov semifinalista | affronterà Nadal

Montecarlo : Dimitrov primo semifinalista : Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo , terra, montepremi 4.872.105 euro, . Il bulgaro, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge il belga David Goffin, numero 10 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 , 7-5, in un'ora e 46 minuti.

Diretta / Atp Montecarlo 2018 live Nadal Thiem streaming video e tv : Dimitrov in semifinale! (tennis) : Diretta Atp Montecarlo 2018 , info streaming video e tv: quarti di finale nel torneo di tennis Master 1000 che si gioca nel Principato di Monaco. Grande sfida tra Rada Nadal e Dominic Thiem (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:07:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di martedì 17 aprile. Thiem salva un match point e passa il turno. Avanti anche Zverev e Dimitrov - fuori Pouille : Terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi sono cominciati i match di secondo turno. Ha rischiato molto ma si è salvato Dominic Thiem, impegnato contro il russo Andrey Rublev. È stato un match duro e lottato punto su punto, con tutti e tre i set risolti in volata. L’austriaco è stato a un passo dal baratro nel terzo, sotto 5-4 e servizio per il suo avversario, il quale è arrivato pure a match point prima di perdere dieci dei ...