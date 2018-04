Molise per una domenica epicentro della politica nazionale

Il riscatto del Molise - campo di battaglia politica nazionale (per una settimana) : È come il nostro compagno di classe nascosto al penultimo banco, che una volta rispose alla domanda della maestra cui tutti fecero scena muta. Come il secondo portiere che entrò all’ultimo minuto e parò il rigore decisivo. O come Ray Bradbury che vinse l’oro alle Olimpiadi del 2002 solo perché i pattinatori davanti a lui (praticamente tutti) caddero come birilli uno dopo l’altro. Il Molise si riscatta. Per una settimana. Con ...

Molise - 4 candidati per la presidenza | Ma la sfida sarà tra il M5s e il centrodestra : Domenica si vota e gli occhi dei leader politici nazionali sono puntati sugli esiti dello scrutinio. Per Matteo Salvini, infatti, una vittoria della coalizione potrebbe modificare le sorti dell'esecutivo

Molise - chiamata alle urne per la Regione : Domenica 22, dalle ore 7 alle 23, si voterà nel #Molise per l' elezione del presidente della Giunta regionale . Si procederà anche al rinnovo del Consiglio della stessa Regione. Complessivamente 136 i ...

Orso Marsicano deceduto durante l’operazione di cattura nel Parco Nazionale d’Abruzzo - Lazio e Molise : Apprendiamo con sconcerto la notizia della morte di un esemplare maschio di Orso bruno Marsicano (sottospecie appenninica di Orso bruno) durante un’operazione di cattura eseguita dal personale addetto dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Attendiamo i risultati delle analisi che saranno condotte sull’animale, nella speranza che possano chiarire meglio le dinamiche di quanto accaduto, ma di certo che ci si trova davanti ...

Elezioni in Molise - al voto per scegliere il nuovo Presidente della Regione Video : Quattro candidati Governatori nuovi di zecca si giocano domenica 22 aprile la presidenza del Molise. In corsa ci sono Donato Toma per il centrodestra, supportato da ben nove liste, Carlo Veneziale per il centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento Cinque Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound. Sono 250mila circa gli elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica [Video]. Non è consentito il ...

Rush finale - tutti in Molise. Berlusconi torna per due giorni - : A Montenero di Bisaccia parla Di Maio, Antonio Di Pietro all'Ansa fa capire che non andrà a sentirlo: «Io ormai non faccio politica. Mio figlio è candidato nel centrosinistra, ma io sono fuori. Gli ...

Molise determinante come l'Ohio : un voto - anche - per Palazzo Chigi : È il mondo della sanità il suo serbatoio di voti, che ha usato con molta disinvoltura giostrandoli tra destra e sinistra. Nel 2013, sponsorizzava una lista civica, 'Rialzati Molise', dove fu eletto ...

Il centrodestra si mobilita per il Molise : Giorgia Meloni, a sua volta, domani sarà in Molise per mobilitare la sua comunità politica e i suoi elettori. Berlusconi non nasconde di essere rimasto ammirato dalle bellezze della seconda regione ...

Il Molise fa tremare i 5 Stelle Il Centrodestra è in rimonta E' Lega boom. Supera Forza Italia? : Le elezioni regionali di questa domenica in Molise fino a poche settimane fa sembravano una passeggiata per i grillini che nel Mezzogiorno hanno stravinto le Politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it