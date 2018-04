Mobili italiani solo con legno italiano E gli ambientalisti insorgono per la proposta di

“Pro” e “contro” dell’uso dei dispositivi Mobili nelle relazioni di coppia : il 56% degli italiani discute per il troppo tempo passato online : Molte persone oggi hanno sviluppato una dipendenza dai device che permettono di essere sempre connessi con gli amici o i famigliari; lo stesso accade anche nelle relazioni di coppia. Anche nei rapporti d’amore si usano spesso i dispositivi mobili e i servizi di messaggistica online per rendere più forte una relazione. Otto persone su dieci restano sempre in contatto con il proprio partner online anche quando si è distanti l’uno dall’altro, il ...

Rivoluzione in autostrada - arriva Telepass europeo : cosa cambia per gli autoMobilisti italiani : E' in arrivo il Telepass europeo che si potrà utilizzare fuori dai confini nazionali. Si tratta di una novità positiva per i 6 milioni di italiani che lo utilizzano nelle nostre autostrade. Con il ...

Turismo : Mobilità green e buona tavola sempre più cercati da italiani : EnoTurismo e mobilità sostenibile, eccellenze enogastronomiche e ‘green’: un connubio sempre più ricercato dai turisti italiani. Su questo tema hanno fatto il punto due importanti attori del settore, Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, e Seminario Permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del vino e degli alimenti – durante la tavola rotonda ‘EnoTurismo e ...

Mobility 4.0 : Doxa & Connexia raccontano la Mobilità degli Italiani digitali : ... Mobility BU Director di Doxa " Consideriamo significativo analizzarli e pensarli come un segmento di assoluta rilevanza, parte della mobilità, all'interno di un mondo connesso, da esplorare e ...