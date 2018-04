Milan | un grande ex ha la cura per il mal di gol | ' Cutrone più André Silva'

Jovanotti : il Lorenzo Live 2018 si concluderà alla grande a luglio con due concerti a Milano : Jovanotti ha annunciato due nuovi concerti a Milano che chiuderanno nel migliore dei modi il suo tour 2018. Segnati in agenda queste due date e non prendere impegni: il 3 e 4 luglio al Mediolanum Forum si terrà la grande festa finale di Lorenzo Live 2018. [arc id=”38bf7724-0a96-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di un grande ritorno del palazzetto milanese, dopo il record raggiunto lo scorso febbraio con ben 12 concerti ...

Champions - un'impresa che va oltre la rivalità. I complimenti di Fiorentina - Inter - Juve e Milan : "Grande Roma" : La rimonta contro il Barcellona salutata anche dai club rivali in campionato: "Emozioni che ci rendono fieri di essere italiani!"

A Milano “Fiori e Sapori sul Naviglio Grande” [GALLERY] : 1/46 ...

Milan-Inter LIVE - grande spettacolo all’ingresso delle squadre in campo : omaggio a Wilkins [FOTO] : 1/4 Foto Instagram ...

Juventus - Allegri : “grande vittoria contro il Milan” : ”Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria”. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: “Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po’ in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la ...

Gattuso : 'Grande Milan contro una Juventus perfetta. È un ko che mi brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo - ha detto il tecnico rossonero dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Questa partita ...

Juventus-Milan 3-1 - una grande prova dei rossoneri non basta : Donnarumma sbaglia - i bianconeri mettono le mani sul tricolore : Un grande Milan all'Allianz Stadium non basta: vince la Juventus per 3-1, risultato molto punitivo per i rossoneri, e i bianconeri allungano le mani sullo scudetto. Ora i punti di vantaggio sul Napoli ...

Juventus al Cuadrado - il Milan gioca da grande ma non concretizza : non basta l’ex Bonucci - finisce 3-1 [FOTO] : 1/19 LaPresse/Spada ...

Gattuso 'Juve quasi imbattibile - ma sarà grande Milan' : MILANO - 'Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che è imbattibile da sei anni. E' una partita difficile, dobbiamo fare una grandissima gara, pensare ai novantacinque minuti di domani e mettere ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

EA7 Milano Marathon - evento in grande crescita. Bambini compresi : Dedicata ai più piccoli e ai loro accompagnatori, la corsa di quasi 3 km attraverserà lo skyline di grattacieli e palazzine residenziali disegnati dai più famosi architetti al mondo. 'Le iscrizioni ...

Un grande like in centro a Milano : una scultura social misteriosa : Milano, 24 mar. , askanews, Grosso like a Milano! Dove si incontrano le strade della movida milanese, corso Garibaldi e corso Como, qualcuno, nel corso della notte, ha posizionato una grande mano con ...

Grande adesione al primo Business Workshop Milan Bergamo Airport : Grande adesione alla kermesse B2B degli operatori del trasporto aereo organizzata oggi, 21 marzo 2018, dall' Aeroporto di Milano Bergamo . Si tratta del suo primo Workshop dedicato a compagnie aeree, ...