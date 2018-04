Milan | situazione critica | Fassone lancia l’allarme per il futuro del club

Maldini : "Gattuso-Milan - rinnovo giusto. Io in Figc? Se c'è la giusta situazione..." : "Credo sia stato giusto gratificare Rino con un contratto vero da allenatore del Milan per quello che ha fatto e quello che farà". Parolo di Paolo Maldini, che in un'intervista rilasciata a Sky parla ...

A Milano il 42% dei cittadini vive in condizioni di inquinamento acustico - Codacons : “Situazione inaccettabile” : “Situazione allarmante e preoccupante a Milano, un milanese su cinque vive in abitazioni in cui l’esposizione sonora supera i limiti di legge. Se prendiamo in considerazione la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per evitare danni alla salute la percentuale di cittadini “troppo esposti” raddoppia“: lo spiega in una nota il Codacons. “Situazione inaccettabile e di gravissimo ...

Milan - futuro a stelle e strisce? Spunta il magnate Ross - la situazione : Il Milan è concentrato sul campo con l’intenzione di conquistate la qualificazione alla pRossima Champions League, obiettivo importantissimo per programmare al meglio la pRossima stagione. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club, nelle ultime ore nuovi aggiornamenti. Il pRossimo passo da seguire riguarda il rifinanziamento del debito di Yonghong Li nei confronti del fondo Elliott ed in caso di intoppi potrebbero aprirsi ...

Calciomercato Milan - possibile un clamoroso ritorno : ecco la situazione Video : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, al termine della stagione Carlos Bacca potrebbe tornare in rossonero. Il centravanti colombiano ha notevolmente deluso in questa sua stagione al Villareal e il club iberico non avrebbe intenzione di riscattarlo. Bacca, che ha vinto due Europa League con il Siviglia sotto la gestione dell'esperto tecnico ...

Milan-Donnarumma - la situazione si è ribaltata : il portiere via a prezzo di… saldo : In casa Milan tiene banco il campionato con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League ma si pensa anche al mercato, in particolar modo novità sul portiere Donnarumma. La situazione legata al portiere rossonero è cambiata nel giro di qualche mese, prima la volontà del Milan di puntare tantissimo su Donnarumma, con Raiola convinto invece del trasferimento in un altro club, poi il rinnovo e tutti che sembravano ...

Genoa-Milan rinvio - il rischio è alto : la situazione : Genoa-Milan rinvio, il rischio è alto: la situazione. Continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo le squadre di Gattuso e Ballardini. Qualche ora fa la partita non sembrava a rischio ma la situazione è peggiorata improvvisamente. Pioggia battente al Ferrari, il mancato utilizzo dei teloni rende il terreno di gioco in pessime condizioni, situazione difficile anche sugli spalti. La partita è dunque ...

FENERBAHCE OLIMPIA MilanO / Info streaming video e diretta tv : la situazione in classifica (basket Eurolega) : diretta Fenerbahçe OLIMPIA MILANO: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. La squadra di Pianigiani gioca sul parquet dei campioni in carica(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Attento Milan - il Real Madrid non molla la presa per Bonucci : la situazione : Dopo una partenza complicata, in cui non sono mancate numerose critiche e sfottò, Leonardo Bonucci si sta prendendo una sorta di rivincita personale dimostrando di essere ancora il giocatore ammirato con la maglia Juventus. L’arrivo di Gattuso è stato determinante per la crescita del capitano rossonero e in generale della squadra. Il Milan ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e autostima. Inoltre, come rivelato dallo stesso Bonucci, ...

Milan - Yonghong Li : “La mia situazione economica è completamente sana” : Il presidente e patron rossonero ha replicato alle indiscrezioni degli ultimi giorni L'articolo Milan, Yonghong Li: “La mia situazione economica è completamente sana” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Fabbricini : 'Preoccupato per situazione Milan. Mancini ct? In questi giorni era a Roma...' : "Vediamo come si sviluppano le cose, certo leggendo alcune prime pagine fanno pensare molto, per cui dobbiamo stare molto attenti. Cercherò di avere qualche contatto in questi giorni con il Milan e ...