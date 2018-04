Milan | incontro UEFA | sanzioni a giugno Fassone | ' Dipeso delle precedenti gestioni'

Milan - incontro con l'UEFA per il settlement agreement : c'è un patto di riservatezza : Il 20 aprile sarà il giorno di una nuova e fondamentale tappa delle vicende societarie del Milan . I rappresentanti del club rossonero, infatti, incontreranno quelli della UEFA a Nyon , Svizzera, . ...

Milano. Piano periferie : incontro mercoledì all’Auditorium Baldoni : “Piano periferie, una strategia per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città di Milano“. È il titolo

Milano. A Palazzo Reale incontro tra Alcantara e l’arte contemporanea : Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, da Palazzo Reale e da Alcantara, “Nove viaggi nel tempo” è

"T contro T" - a Milano un incontro per parlare di liberismo : I due autori 'duelleranno' tra di loro e con ospiti quali Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Lorenzo Ornaghi, presidente Alta scuola di economia e relazioni internazionali.

Fabrizio Corona e Massimo Giletti : incontro a Milano per un programma insieme? (FOTO) : Il settimanale Spy pubblica in esclusiva nel numero in edicola da venerdì 23 marzo le immagini del sorprendente incontro, avvenuto a Milano, tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona. Il giornalista e l'ex re dei paparazzi si sono incontrati davanti a un locale in centro a Milano e hanno passato diversi minuti a conversare. I due sono amici da molti anni, ma l'incontro potrebbe anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di ...

Incontro tecnico Mediapro con Infront e Lega a domani a Milano : Niente cena ma un Incontro tecnico domani a milano tra Mediapro, Infront e la Lega di Serie A. La società spagnola si vedrà con i rappresentati di Infront e Lega Serie A insieme ai Legali delle parti per affrontare le questioni tecniche Legate al pronunciamento dell’Antitrust. Oltre al presidente di Mediapro Jaume Roures dovrebbero esserci Luigi De Siervo Ad di Infront Italia e il sub commissario della Lega A Paolo Nicoletti. In questa ...

Un incontro con Laura Pausini a Milano ad aprile per Fatti Sentire : come partecipare : Un incontro con Laura Pausini si terrà a Milano il prossimo 5 aprile. L'ingresso è riservato ad una selezione di fan che acquisteranno il nuovo disco di Laura Pausini, Fatti Sentire, presso i negozi Mondadori Store aderenti all'iniziativa. come partecipare ALL'incontro CON Laura Pausini Per provare ad essere tra i fortunati fan che incontreranno Laura Pausini a Milano il prossimo 5 aprile è necessario acquistare l'album Fatti Sentire dal 16 ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Donne e lavoro - perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

Milano. Incontro sui rimborsi Tari : Incontro proficuo a Palazzo Marino tra l’assessore al Bilancio Roberto Tasca e le maggiori associazioni dei consumatori di Milano sul

Milan - Mr. Li a Milanello con gli sponsor. L'incontro con la Uefa slitta ad aprile : Famiglia al completo. Mr Li, sbarcato sabato a Milanello, ha trascorso la tre giorni Milanese assieme a moglie e figli. A Milano, e poi ieri a Milanello, la comitiva si è aggiunta a David Han Li, ...

Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili : all’Ospedale San Giuseppe di Milano un incontro aperto al pubblico : Per le giovani donne italiane sesso e Contraccezione sono ancora oggi argomenti tabù, nonostante il pesante impatto che una gravidanza indesiderata o una malattia a trasmissione sessuale può avere sulla loro vita, oltre che sul loro stato di salute. Proprio per fare chiarezza in merito a questi temi, il professor Stefano Bianchi, Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano, sarà il ...