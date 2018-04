Milan | Gattuso suona la sveglia | Voglio furore agonistico I gol? Creiamo

Gattuso : 'Il Milan è vivo' : 'E' vero che non vinciamo da un mese a questa parte ma la squadra e' viva. In qualche giocatore c'e' un po' di stanchezza ma fa parte del gioco, mancano 25-26 giorni alla fine del campionato ed e' ...

Milan-Benevento - la conferenza di Gennaro Gattuso LIVE : Un impegno alla portata, ma da non sottovalutare, per il Milan di Gennaro Gattuso, che riceverà domani sera il Benevento. I rossoneri vogliono chiudere in crescendo il finale di stagione, l'allenatore ...

Milan - Gattuso sospira di sollievo : niente lesioni per Calhanoglu : Sospiro di sollievo in casa Milan. Gli accertamenti mattutini svolti da Hakan Calhanoglu non hanno evidenziato alcuna lesione, ma soltanto una semplice infiammazione al ginocchio. Sorride Ringhio ...

Milan - il dramma di Rino Gattuso : 'Guardatelo prima e guardatelo oggi' - stravolto : Tesi: il Milan fa male ai suoi allenatori. Prova: guardate Rino Gattuso , com'era e com'è. Il perfidissimo @Nonleggerlo , su Twitter, prende di mira il mister rossonero che sempre più spesso, nei ...

Milan - Gattuso : “Champions? Guardiamoci le spalle” : “Sappiamo da dove siamo partiti, so i sacrifici che abbiamo fatto per raggiungere le vittorie e dobbiamo stare attenti a quelle dietro. Lo sappiamo da molto tempo”. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, sulle ormai sfumate possibilità di agguantare un posto in Champions League, sigillata dal pari a Torino. “In questo momento la condizione fisica non è delle migliori, dobbiamo correggere gli errori che facciamo perché a ...

Gattuso : Milan con poca benzina nelle gambe - Europa League da conquistare - Calcio : 'Siete voi giornalisti che parlate di Champions - ha proseguito il tecnico rossonero su Premium Sport - stiamo inseguendo da parecchio tempo ed è normale perdere un po' di brillantezza. L'obiettivo è ...

Milan - Gattuso : "Squadra stanca. Una punta dal mercato? Io alleno chi compra il club" : I miei giocatori sono i migliori al mondo, abbiamo un problema davanti ma è anche colpa mia e del mio staff". Gasport

Mercato Milan 2018 - due grandi colpi in arrivo per Gattuso : in attacco sarà rivoluzione : Il Milan di Gattuso ha trovato la propria dimensione di squadra e nell’ultimo mese ha dimostato di poter giocare alla pari con le due squadre più forti della serie A (Juventus e Napoli). Il finale di stagione si prospetta pirotecnico con la speranza di conquistare ancora l’accesso alla Champions League e di vincere la Coppa Italia nella finalissima del 9 Maggio a Roma contro la Juventus. Intanto, però, il club sta pensando al Mercato ...

Calciomercato Milan - importante annuncio di Gattuso su Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sull’ultima parte di stagione ma il pensiero è rivolto anche al mercato della prossima stagione. Su CalcioWeb ormai vi parliamo da diverse settimane del ritorno di fiamma del Milan per Belotti, la conferma adesso arriva direttamente dal tecnico Gattuso, ecco le parole sul Gallo: “Ricordo che andammo a visionarlo io e Perinetti quando giocava per l’Albinoleffe: rimasi sorpreso, ...

Torino-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : Gattuso ultima chiamata Champions : Federica Fontana tifosa vip del Milan Senza vittorie da un mese i rossoneri fanno visita ai granata di Mazzarri nel turno infrasettimanale di serie A questa sera: probabili formazioni Torino-Milan in ...

Gattuso : “Milan meglio di 3 mesi fa e gol non mi preoccupano” : “E’ molto più bello il Milan delle ultime 2-3 partite fatte sulla gestione della palla e sull’autorità rispetto a quello di tre mesi fa. Prima rubavamo palla e facevamo male agli avversari con le nostre qualità, oggi tutti si mettono a disposizione per giocare la palla. E’ un Milan diverso e andiamo a proporre qualcosa con grande personalità”. E’ il pensiero sulla crescita dei rossoneri del tecnico Gennaro ...

Nantes - Ranieri : 'Gattuso non è solo grinta - il suo Milan gioca bene' : Claudio Ranieri, allenatore del Nantes, in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport si sofferma anche sul momento del Milan: 'Il Milan può arrivate in Champions? Difficile: deve vincere sempre e sperare in combinazioni favorevoli. Anche Gattuso sta svolgendo un lavoro ...

Milan - Gattuso cambierà modulo per la prossima stagione : Rino Gattuso da' un occhio anche al futuro del Milan . Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il tecnico rossonero starebbe pensando al 4-3-1-2 come modulo alternativo al 4-3-3 in vista della prossima stagione.

Milan - dichiarazione a sorpresa di Gattuso : ecco il piano di Mirabelli Video : Il #Milan vive in due dimensioni: quella del presente che si chiama ancora campionato, quella del futuro dove c'è da mettere in regola la situazione societaria e da delineare le strategie future del #Calciomercato. In questo senso si registrano due basi di partenza: il rinnovo a lungo termine di Rino Gattuso ed una squadra che ad oggi ha l'eta' media giusta per programmare. Si, perchè questo è un Milan molto giovane e che se dovra' alzare ...