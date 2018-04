Milan | Fassone ' Sanzioni Uefa inevitabili | speriamo siano contenute'

Milan - Fassone : 'Speriamo sanzioni Uefa contenute' : Roma, 20 apr. , askanews, 'Nella proposta di agreement ci saranno presumibilmente delle sanzioni che auspichiamo possano essere contenute'. Lo ha detto l'ad del Milan Marco Fassone a Sky Sport in occasione dell'incontro a Nyon tra i rappresentanti del club rossonero e quelli della Uefa. Fassone spera si possa tenere in considerazione 'che c'è stato …

Milan - situazione critica : Fassone lancia l’allarme per il futuro del club : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rossonera subito dopo il confronto con l’Uefa in chiave fairplay finanziario. Ebbene, la situazione del club non è idilliaca ed arriveranno sanzioni contro la società. Ecco quanto rivelato da Fassone: “E’ la terza volta che incontriamo questa commissione, abbiamo dato un aggiornamento su come è andata questa stagione dal punto di vista economico-finanziario, che è ...

Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta già lavorando con grande intensità per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ...

Fassone : "Se il Milan non va in Champions non è una catastrofe" : Ai microfoni di Premium Sport, Fassone ha dichiarato: 'Un anno di Milan? Lo definirei scegliendo il titolo del film L'anno del dragone. Quello che mi rende soddisfatto dal punto di vista sportivo è ...

Fassone : 'Il progetto del Milan è ambizioso' : 'Sin dal primo giorno il presidente Yonghong Li ha detto di voler investire pesantemente in una squadra che in Cina è un'icona, tanti over 35 hanno seguito le imprese del Milan di Berlusconi e hanno ...

Milan - Fassone elogia Gattuso : “Speriamo faccia come Ferguson…” : Milan, Fassone elogia Gattuso- Un nuovo matrimonio messo nero su bianco dal rinnovo contrattuale. Marco Fassone coccola Gattuso e si prepara ad affrontare un finale di stagione con il sogno Champions ancora nel cassetto. L’amministratore delegato rossonero, intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, ha analizzato anche l’eventualità di un altro senza Champions League. “NON SAREBBE […] L'articolo Milan, ...

Milan - Fassone : 'Il rifinanziamento ci sarà - in estate 2-3 nuovi acquisti' : ... "A livello gestionale pensavo che avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che doveva essere un anno di rodaggio " ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport " Invece le risposte sono state ...