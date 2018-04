Mihajlovic pronto a tornare in panchina | ecco la probabile nuova destinazione

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Esperienza altalenante sulladel Torino, adesso il tecnico Sinisasi prepara per iniziare unaavventura. Le attese prima dell’inizio della stagione erano altissime, inizio incoraggiante, poi però una serie di risultati negativi che hanno portato il presidente Cairo al ribaltone in, al suo posto Walter Mazzarri con la situazione che è migliorata. Adessosi prepara ain corsa, in particolar modo può rappresentare la soluzione giusta per il dopo-Mancini allo Zenit, la trattativa sarebbe ben avviata con la fumata bianca ormai vicini. E Mancini sempre di più verso la Nazionale… L'articoloinlasembra essere il primo su CalcioWeb.