Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso - : I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% ...

Ordine di Malta : 'In due anni fornita assistenza medica ad oltre 100mila Migranti '

Israele annulla piano per deportare Migranti illegali. Accordo con Onu : oltre 16mila estradati verso Occidente : Israele ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi: la deportazione doveva iniziare ieri ma che era stata temporaneamente bloccata dalla Corte Suprema, cui si era ricolta una associazione di migranti. Nel frattempo, ha reso noto il governo, è stata raggiunta con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati un’”intesa senza precedenti” in base alla quale 16.250 ...