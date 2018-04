Miglior smartphone | classifica e quale comprare

I Migliori smartphone Android per il 2018 : ... la soluzione ideale per chi vuole mettersi in tasca un dispositivo dal design elegante ed ergonomico studiato nel dettaglio, perfetto per giocare, guardare film e video in streaming senza rinunciare ...

Migliore Smartphone a meno di 200 Euro. Ecco i top 4 del 2018. : Migliore Smartphone a meno di 200 euro : top 4 2018 Scegliere il Migliore Smartphone sotto i 200 euro è un’opzione sensata se abbiamo un budget limitato o abbiamo bisogno di un secondo cellulare. A ben vedere la cifra a nostra disposizione ci apre un ventaglio di prodotti inaspettato. Non dovremo rinunciare infatti allo schermo Full HD, a 3Gb di RAM (che offrono una più che adeguata fluidità nel multitasking) e a ...

Se state cercando un nuovo smartphone, di qualunque fascia di prezzo, dovreste dare un'occhiata alla Selezione TuttoAndroid di ePRICE, con smartphone per tutte le tasche e per tutte le esigenze, inclusi gli iPhone.

Con l'espandersi dell'interesse riguardo al mondo della tecnologia dall'Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a aprile 2018. Il mercato […]

Migliori smartphone dual SIM con Android aggiornata a aprile 2018 – Secondo alcuni recenti studi ben un terzo degli italiani possiede non uno bensì due smartphone, […]

I Migliori smartphone sotto i 100 euro : Quali sono i migliori smartphone sotto i 100 euro che si possono trovare nei negozi fisici o, meglio ancora, sui rivenditori online? Nemmeno a dirlo, c’è una flotta di modelli che arrivano dalla Cina, qualcosa di meno consistente dagli altri paesi. Ne abbiamo selezionati otto. Partiamo da un presupposto fondamentale: cento euro o meno è davvero un budget molto risicato per poter sperare in qualcosa di più che un cosiddetto entrylevel, ...

Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a aprile 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte da […]

Smartphone per scattare foto : i Migliori da comprare : Uno Smartphone deve saper scattare ottime foto ed avere una fotocamera in grado di immortalare attimi indimenticabili. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto è molto difficile, ma non impossibile. I migliori Smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla parte software: bisogna tenere ...

Xperia XZ2 è lo smartphone con la batteria Migliore : Chi cerca uno smartphone dalle prestazioni eclatanti e dall’autonomia insuperabile dovrebbe prendere in considerazione l’Xperia XZ2 di Sony: è questa la conclusione di uno studio di Strategy Analytics, indipendente ma commissionato dalla stessa Sony per comparare l’autonomia dei suoi ultimi gadget presentati al Mobile World Congress di Barcellona a quella dei dispositivi che più hanno avuto successo sul mercato negli ultimi ...

I Migliori smartphone cinesi che puoi comprare in Italia : Dall’essere considerati meri cloni senza qualità solamente un decennio fa, i migliori smartphone cinesi si posizionano oggi al vertice della categoria con prestazioni eccellenti, prezzi (spesso) molto competitivi e soluzioni innovative. Abbiamo scelto i modelli più interessanti tra quelli top di gamma usciti negli ultimi mesi. Huawei P20 Pro (899 euro) L’ultimo arrivato è l’alfiere del colosso cinese. Punta tutto su un design ...

Samsung Galaxy S9 Plus o Huawei P20 Pro? Proviamo a darvi uno strumento per decidere senza rimpianti. Scoprite tutto ciò che c'è da sapere nel nostro confronto tra i due migliori smartphone Android del momento.

Miglior smartphone con GPS per fare Sport : Xiaomi AMAZFIT Bip : Xiaomi AMAZFIT Bip è tra i Migliori smartwatch per fare Sport e che costa davvero poco per quello che offre. GPS cardio frequenzimetro e impermeabile per iOS e Android Xiaomi AMAZFIT Bip a 63 euro: Smartwatch completo per tutti gli usi Xiaomi ha tanti dispositivi in listino ed anche l’AMAZFIT Bip che è uno degli smartwatch più […]

È inutile negarlo: il Notch è diventato e diventerà sempre di più una caratteristica irrinunciabile sugli smartphone; quindi quali sono a oggi i […]

Huawei Mate 20 Pro sta convincendo nelle prime ore di utilizzo, vi raccontiamo la nostra esperienza degli ultimi due giorni, tra super fotocamera e design "ispirato"