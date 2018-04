“Mia figlia è morta in culla” La scoperta choc Il grido disperato di una madre dopo la

“Mia figlia!”. Terribile incidente - muore a 3 anni. Strazio e dolore per una vita troppo presto volata in cielo. Un botto sordo poi solo urla e lacrime : Erano da poco passate le 20.30. Doveva essere un sabato sera di gioia. Risate, quattro chiacchiere, i sogni e i pensieri per domani. E invece no. Il destino ha deciso diversamente e la gioia si è trasformata in pianto. lacrime amarissime. Un incidente e la vita di un piccolina di 3 anni appena stroncata per sempre. Succede a Uzzano, in provincia di Pistoia. La dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine, ma, scrive La ...

“Mia figlia mi odia per colpa tua”. E giù - botte da orbi : un’aggressione folle e insensata - sotto gli occhi di una bambina troppo piccola per capire quell’orrore. Ma per il padre le cose non sono finite affatto bene : Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l’amore sia finito da tempo. Sfociati in un’aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata ...