Metti una sera a cena con tredici stelle Michelin

Topi al Tribunale di Bari - AIDAA : Mettiamoci i gatti : “Si susseguono le riunioni tra l’amministrazione del comune di Bari ed i vertici della magistratura per risolvere la questione dei Topi che assediano il Palagiustizia di via Nazariantz nel capoluogo pugliese. Nonostante le derattizzazioni – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – non si riesce a debellare la presenza dei roditori dal palazzo di giustizia con il rischio che vengano ...

"SMetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata". Figlia vegana minaccia di morte la mamma : La madre, emiliana, stava cucinando il ragù secondo la ricetta della tradizione, ma la Figlia, vegana, ha pensato fosse un affronto personale e ha cominciato a minacciarla con un coltello. "Smetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata", ha urlato la donna. La madre non ha ceduto e il caso è finito di fronte al Giudice di Pace. Si legge sulla Gazzetta di Modena:Al centro della vicenda unica nel suo genere c'è una ...

Modena choc - la figlia vegana minaccia la mamma : "SMetti di fare il ragù o ti pianto una coltellata in pancia" : La figlia, invece, ha 47 anni ed è disoccupata, vive con la madre ed è una convinta animalista e vegana , che negli ultimi anni ha abbandonato del tutto il consumo di cibo dal mondo animale. Due ...

Viaggi & Turismo : “scomMettiamo” ora che sarà una bella estate a Zurigo? : A Zurigo, il terzo lunedì di aprile, si celebra l’arrivo della primavera: un corteo di bambini attraversano la città in costumi storici e di fantasia accanto al cosiddetto “Böögg”, un enorme pupazzo di ovatta bianca come la neve alto più di tre metri che rimanda ad uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Durante questa giornata di festa sfilano nella città piena di stendardi le venticinque corporazioni di soli uomini e la società delle ...

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fuMetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Da ScomMettiamo che a I soliti ignoti Frzzi - una vita per il piccolo schermo - : Fabrizio Frizzi, morto nella notte a 60 anni, era uno dei volti più amati della Rai. Ha esordito a 20 anni, nel 1980, con la tv dei ragazzi nella trasmissione 'Il barattolo'.

Metti una sera a teatro con il Prototherium : OCCASIONE UNICA, quella proposta sabato sera, sia per gustarsi in modo inedito il museo, sia per scoprire uno degli spettacoli storici del teatro scientifico-teatro laboratorio, quanto per rivedere ...

Abusato dal prete a 13 anni/ Video Le Iene : l’incontro 17 anni dopo : “ti amavo - Mettiamoci una pietra sopra” : Abusato dal prete a 13 anni: la storia di Jurek raccontata a Matteo Viviani de Le Iene, l'incontro con il sacerdote 17 anni dopo e le parole del vescovo di Isernia.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Extreme Universe : i fuMetti di Rob Liefeld diventeranno una serie di film per Netflix : Non vedo l'ora di mostrare al mondo cosa abbiamo in programma ". Home News Extreme Universe: i fumetti di Rob Liefeld...