Meteo | weekend di sole con l’anticiclone Apollo | oggi il picco del caldo

Previsioni Meteo - esplode l’estate anticipata : caldo anomalo in tutt’Italia - corsa verso il mare nel weekend : 1/38 ...

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (21-22 aprile) : La primavera è arrivata per davvero e il caldo comincia a farsi sentire un po’ in tutta Italia. Cominciamo a tirare fuori pantaloni e maglie più leggeri e a fare il cambio di stagione nell’armadio, perché nel prossimo weekend 21-22 aprile le previsioni Meteo per l’Italia dicono che le temperature continueranno a salire, ben oltre la media del periodo. farà più caldo al nord rispetto che al sud, con temperature praticamente ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : le previsioni Meteo per il weekend. Rischio pioggia nelle qualifiche : C’eravamo lasciati con un trionfo inatteso, quello di Cal Crutchlow, in Argentina (2° round del Mondiale 2018 di MotoGP) ed una polemica bella grossa, tra Marc Marquez e Valentino Rossi. I fuochi sono ancora accesi ed i due rivali, in tempi diversi, parleranno alla stampa prima e dopo la conferenza canonica di presentazione del GP delle Americhe 2018, ad Austin (Texas). Si preannunciano fulmini e saette ancora una volta tra il ...

Meteo - weekend di caldo e sole : piove soltanto al Sud : L'arrivo dell'anticiclone Apollo ha portato finalmente sole e caldo sull'Italia, iniziando prima dal Nord per poi scendere verso il...

Meteo weekend dalle due facce : oggi sereno - ma domani tornano nuvole e pioggia : Sabato di tregua dal maltempo, ma non mancheranno i venti intensi sul Tirreno e al Sud con raffiche fino 100 km/h. Temperature in rialzo specialmente in Sicilia, Campania e Lazio. Domenica nuova perturbazione, con piogge in serata su gran parte del Nord.Continua a leggere

Meteo - SABBIA DEL SAHARA E TEMPORALI IN ARRIVO/ Le previsioni : nel weekend vento - caldo e polvere del deserto : METEO, SABBIA del SAHARA e TEMPORALI nel weekend: polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Allerta Meteo - ciclone africano nel weekend : Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara - Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo - ciclone tunisino nel weekend : venti impetuosi al Sud - l’avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica farà sentire i suoi effetti dalla prossima nottata sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari. Contestualmente un’area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che si estenderanno fino all’Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo - sabbia del Sahara e temporali nel weekend/ Polvere del deserto su tutta la nostra penisola : Meteo, sabbia del Sahara e temporali nel weekend: Polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:23:00 GMT)

Meteo : il weekend parte con il sole - attenzione alla sabbia dal deserto : "Nel fine settimana si formerà un vortice ciclonico proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora marcato. Questa evoluzione favorirà un ...

Previsioni Meteo - un ciclone sulla Tunisia nel weekend porterà nubi - sabbia e scirocco sull’Italia ma il caldo aumenta : 1/23 ...

Meteo - le previsioni per il weekend : sabato caldo e "vento del deserto" : sabato più sole e netto rialzo termico, ma venti in rinforzo e trasporto di sabbia dal deserto. Domenica invece si avvicina il vortice dal Nord Africa con qualche rovescio o temporale: ecco tutte le...

Meteo : weekend - sabato sole ma domenica cambia tutto e arriva vento forte : La saccatura atlantica sull'Europa occidentale isolerà un vortice ciclonico di notevole forza proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora ...

Meteo : weekend con qualche pioggia - ma la prossima settimana arriva il caldo : Sarà un sabato di sole, ma il tempo peggiorerà già dalle prime ore di domenica con una nuova perturbazione. Le temperature cominceranno a salire gradualmente su tutte le regioni con valori che potranno raggiungere i 23/25 gradi sia al Nord che al Centro-Sud.Continua a leggere