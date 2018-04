Meteo | in Liguria assaggio d’estate con massime di 34 gradi

Allerta Meteo Liguria : permane la criticità “gialla” sul Ponente : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL. Si tratta di un’Allerta per piogge diffuse e temporali con questa scansione oraria: ZONA A: BACINI GRANDI,fino alle 18 di oggi giovedì 12 aprile BACINI PICCOLI E MEDI,fino alle 23.59 di oggi giovedì 12 aprile Nessun messaggio di Allerta per le altre zone LA SITUAZIONE: nelle ultime ore precipitazioni hanno interessato il Ponente della regione, in modo ...

Allerta Meteo Arancione Liguria 15/16 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare Il fronte precipitativo già in transito apporterà precipitazioni diffuse su tutta la regione, con particolare insistenza sul Levante ligure dal pomeriggio. Anche in virtù dell’elevato grado di saturazione in atto si […]

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per piogge diffuse e temporali - ecco il bollettino e le previsioni : Modificata e prolungata, alla luce delle ultime valutazioni su andamento Meteo idrologico e modelli previsionali, l’Allerta Meteo per piogge diffuse E temporali diramata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale della Liguria. Questa la nuova scansione temporale dell’Allerta: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI:GIALLA prolungata FINO ALLE 21 DI OGGI GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B:GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA FINO ...

Allerta Meteo Arancione Liguria 15 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare Nella giornata del 15/3 una perturbazione transita sulla Liguria. Le valutazioni idrologiche odierne, tenuto conto della elevata saturazione dei suoli, prefigurano risposte significative sui bacini medi e grandi in particolare sul […]

Allerta Meteo Liguria : nuovo fronte atlantico - criticità “arancione” per piogge e temporali : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal, secondo le seguenti modalità: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 8 ALLE 18 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B: GIALLA DALLE 8 ALLE 21 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA DALLE 10 ALLE 23.59 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO. BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 10 ALLE 14.59 DI DOMANI, ...

Liguria - Toti : “Basta spettacolarizzazioni sul Meteo” : Liguria, Toti: “Basta spettacolarizzazioni sul meteo” La Regione Liguria annuncia un esposto contro la falsa allerta rossa lanciata da Ilmeteo.it Continua a leggere L'articolo Liguria, Toti: “Basta spettacolarizzazioni sul meteo” proviene da NewsGo.

Maltempo - nuova allerta Meteo per la Liguria : domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Prorogata Allerta Meteo - Scuole Chiuse in Liguria : Toscana 109.6mm Parana (MS) 99mm Campagrina (LU) 90mm Passo Praderana (LU) Liguria 185.6 mm Monte Pennello 166.8 mm Mele 158.0 mm Genova – Pegli Fonte Dati CFR Toscana e Arpal Questi sono i dati registrati dalle stazioni Meteo dei centri di protezione civile alle ore 16.00. In Liguria è stata Prorogata l’Allerta Meteo arancione fino […]

Liguria - falsa allerta rossa : esposto Regione/ Sito Meteo : “Attacco ingiusto - politica pensa a poltrone” : Liguria, falsa allerta rossa: esposto Regione. Il Sito Ilmeteo.it si difende: “Attacco ingiusto, politica pensa a poltrone”. Le ultime notizie: l'assessore Giampedrone sul piede di guerra(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Liguria : proroga Allerta Meteo Arancione 11/12 Marzo : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare I fenomeni attesi stanno interessando la regione. Le precipitazioni occorse (quantità elevate/molto elevate) hanno contribuito alla completa saturazione dei suoli provocando innalzamenti, anche significativi. Si prevedono nelle prossime ore ancora precipitazioni diffuse ...

Regione Liguria - esposto contro falsa allerta rossa. Il sito Meteo.it ribatte : "Attaccati ingiustamente" : Maltempo: l'assessore Giampedrone contro il sito che replica: "La politica pensa a salvare le poltrone"

LIGURIA - ALLERTA Meteo ARANCIONE PROLUNGATA/ Genova e Levante - frane e nubifragi : Genoa-Milan si gioca : LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE, previsioni: rischio nubifragi su Genova e Levante. Si gioca Genoa-Milan, rischi per altre frane e smottamenti per le prossime ore(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Falsa Allerta Meteo “rossa” in Liguria - l’assessore Giampedrone annuncia esposto : “Non si scherza sulla vita delle persone” : “sulla vita delle persone e sulle allerte Meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul Meteo“: lo ha dichiarato l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in riferimento alla scelta di un sito Meteo di pubblicare un post in cui si ...

Allerta Meteo Liguria : prorogato l’avviso di criticità per piogge diffuse e temporali : La protezione civile della Liguria ha prorogato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali: l’avviso è esteso alle 14 di domani nell’Imperiese e nell’entroterra del genovese. criticità arancione prorogata alle 18 di oggi lungo la costa da Spotorno a Camogli incluso l’entroterra, poi Allerta gialla fino alle 14 di domani. Nella zona della costa da Portofino fino alla Toscana, compreso l’entroterra, ...