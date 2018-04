Meteo | 30 gradi in Piemonte | alto il rischio di valanghe 

Meteo - CALDO ANOMALO IN ITALIA/ Previsioni : al Nord è quasi estate - temperature fino a 30 gradi : METEO, CALDO ANOMALO per aprile, come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Ondata di caldo estivo al Nord : venerdì picchi fino a 30 gradi | Previsioni Meteo : Ci saranno 28 gradi su quasi tutte le città della Pianura padana, da Milano a Trieste, 25 gradi a Torino e Bologna, 27 a Firenze. Il record sarà sulle valli del Trentino Alto Adige: con picchi fino a 30 gradi. Da domenica temperature in calo

Meteo - prove tecniche d’estate con Apollo : al Nord si sfiorano i 30 gradi : Con l'anticiclone Apollo si registrano valori termici in aumento soprattutto al Nord e in Toscana. L'alta pressione non riuscirà invece a conquistare completamente le regioni meridionali.Continua a leggere

Meteo - oggi 27 gradi a Torino : le massime saliranno ancora : Temperature in continuo aumento fino a sabato prossimo sul Piemonte. Le previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) indicano massime a 24-28 gradi, in pianura e bassa collina, con quota dello zero termico in salita fino a 3.500-3.600 metri. Gia’ oggi nel centro di Torino il termometro ha raggiunto i 27 gradi, ad Avigliana 26.6, a Cerano (Novara) 26.4. Il caldo ha sorpreso anche i consiglieri della Regione Piemonte al punto ...

Meteo : a Pasqua arriva Hannibal. IlMeteo.it : 30 gradi in Sicilia - e fino a 26/27°C sulle regioni centrali : L'afflusso di aria molto fredda provenuta dall'Europa orientale che ha caratterizzato l'ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un deciso rialzo delle temperature soprattutto dall'inizio della prossima settimana. La fase conclusiva della settimana in corso vedrà ancora la presenza di residue sacche di aria fredda che si ...

Meteo : Primavera parte ma ritorna inverno - temperature giù di 10 gradi : Il maltempo si sposta al Centrosud a seguito dell'arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà le temperature ad abbassarsi anche di 10 gradi, con neve fino in collina. Sarà così un ...

BURIAN BIS - MALTEMPO CON NEVE E GELO/ Allerta Meteo : fiocchi su Bologna - temperature giù di 10 gradi : BURIAN bis, nuova ondata di GELO e MALTEMPO. Previsioni meteo: temporali e NEVE, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:11:00 GMT)

BURIAN BIS - TORNA IL MALTEMPO CON GELO E NEVE?/ Previsioni Meteo - "presa in giro - solo 5 gradi sotto la media" : BURIAN Bis: sta per TORNAre con piogge e neve. Previsioni meteo, domenica GELO al nord e non solo. In arrivo una nuova perturbazione di origine artica su tutta la penisola(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Meteo Piemonte : massime a 20 gradi - ma giovedì torna il maltempo : Primi tepori primaverili, con massime oltre 20 gradi gradi oggi in Piemonte, ma giovedi’ torneranno maltempo e freddo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. E’ il quadro fatto dalle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi la massima e’ stata di 20.7 gradi a Bra (Cuneo), 19.3 nel centro di Torino, 19.5 a Nizza Monferrato (Asti), 17.8 a Mergozzo (Vco), 18.3 a Sezzadio ...

Meteo pazzo : nel weekend nubifragi al Centro Nord - sole e 30° gradi al Sud : Meteo pazzo. Il secondo weekend di marzo sarà caratterizzato dalla concomitanza di due stagioni, la primavera e l' estate . Infatti, se al Nord un'intensa perturbazione porterà nubifragi su molti ...

Meteo : in arrivo picco di gelo - a Sud weekend con 15 gradi in più - : Mercoledì picco di gelo al Centro Nord, mentre dal pomeriggio di giovedì 1 marzo le temperature cominceranno a salire ovunque e la neve lascerà il posto alla pioggia. Le temperature si riallineeranno ...

