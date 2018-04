Matteo Salvini | la telefonata intercettata con Elisabetta Casellati | il brutto

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi : 'Apre al Pd? Ci vada da solo' : L'apertura di Silvio Berlusconi a 'gruppo misto e alcuni esponenti del Pd' per formare la maggioranza ha fatto esplodere alle basi il centrodestra. La reazione di Matteo Salvini anticipa una sempre ...

Silvio Berlusconi sbotta contro Matteo Salvini : 'Di lui non mi fido più'. E su Luigi Di Maio : 'Un ragazzino - non perdiamo tempo' : Stavolta Silvio Berlusconi è stato una sfinge. Silente e inespressivo. Al termine dell'incontro con il presidente del Senato Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani, il Cavaliere ha lasciato che ...

Elisabetta Casellati - le proposte a Luigi Di Maio che hanno fatto saltare tutto : rabbia di Matteo Salvini - lo zampino di Berlusconi? : Le consultazioni di Elisabetta Casellati , pare ormai certo, si chiudono con un nulla di fatto: a breve, la premier incaricata riferirà a Sergio Mattarella . Di sicura, però, c'è la rabbia della Lega ...

La lealtà di Matteo Salvini stana Di Maio Ecco il vero vantaggio del Centrodestra : Tutto il blocco si riassume in due punti nevralgici: l’odio dei 5Stelle contro Silvio Berlusconi e Forza Italia; l’impossibilità politica di frammentare il Centrodestra. Mentre, tuttavia, la prima premessa appare oggettivamente insensata e fondamentalista, la seconda è garanzia di lealtà e onestà Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - la nuova sceneggiata di Matteo Salvini che fa infuriare Berlusconi e perplime il Colle : Deve essere apparso uno spettacolo ai limiti della commedia, agli occhi del capo dello Stato, quello andato in scena oggi nel secondo giro di Consultazioni. Che non solo ha certificato che è franato del tutto lo schema di una trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle, ma è franato nell'ambito di una sceneggiata, a tratti quasi incomprensibile, certamente foriera di uno strascico di polemiche e di confusione.Dopo che la Casellati ...

Consultazioni - Luigi Di Maio e il M5s in ritardo di 50 minuti : scacco matto di Matteo Salvini? : Piccolo mistero nel bel mezzo delle Consultazioni. Già, perché la delegazione del M5s - composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli - è arrivata ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Vittorio Feltri : vi spiego perché a Matteo Salvini non conviene mollare Silvio Berlusconi : Cari amici, insistete con le vostre alchimie e non vi rendete conto che si tratta di esercizi sterili. Non succederà nulla di quanto ipotizzate. Il Movimento 5 Stelle non costituirà una maggioranza ...

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Matteo Salvini - vertice Casaleggio-Di Maio : il disperato tentativo di governare : Nonostante tutto Luigi Di Maio crede ancora che un accordo con Matteo Salvini sia possibile e ai suoi continua a dirlo: 'Io mi fido di Salvini ma gli do una settimana di tempo per decidere. Poi, se ...

Consultazioni - centrodestra diviso dall Casellati. Matteo Salvini non ci sarà : 'Vanno i capigruppo' : Già oggi, mercoledì 18 aprile, la premier incaricata con mandato esplorativo, Maria Elisabetta Alberti Casellati , inizierà il suo giro di Consultazioni, riservate al M5s e al centrodestra. ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - i nuovi ricicloni – L’Istantanea di Caporale : Due giorni fa Matteo Salvini si fa scattare una foto a Santa Croce di Magliano (Molise) con tre donne rom. Due mesi fa l’intenzione (testuale) era di “asfaltarle”, e la ruspa è stata l’immagine più performante per far capire di che pasta fosse fatta la Lega. Parimenti Luigi Di Maio, impegnato nella promozione del “governo di cambiamento”, ammonisce Salvini a non tirare troppo la corda, “altrimenti chiudo un forno”. Nel neo linguaggio ...