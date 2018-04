Mattarella | due giorni per riflettere

Governo - Mattarella prende una pausa di due giorni di riflessione : Dopo che la presidente del Senato Fi Maria Elisabetta Alberti Casellati ha riferito sull`esito del suo mandato esplorativo, il presidente della Repubblica si prende un paio di giorni di riflessione. ...

Mattarella si prende due giorni di riflessione. Salvini : «Se Berlusconi va con il Pd lo fa senza Lega» : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale: «Ho cercato di favorire un confronto costruttivo». Il Cavaliere attacca M5S dopo il veto ribadito da Di Maio: «No accordo con M5s, su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni. Il leader della Lega: «Pronto a 3 passi avanti contro i dem al Governo»...

Incognita governo - Casellati : ringrazio leader - certa che Mattarella individuerà percorso migliore : "ringrazio i leader per aver avviato una discussione che, pur nella diversità delle opinioni, ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica ...

Casellati getta la spugna : Mattarella individuerà il percorso migliore da intraprendere : Resta il muro contro muro M5s-Lega: "Ho svolto il mio incarico cercando di favorire un confronto costruttivo per verificare la possibilità di una maggioranza parlamentare nel perimetro e nei limiti indicati dal presidente Mattarella -spiega la seconda carica dello Stato - La discussione ha consentito di evidenziare spunti di riflessioni politiche"

Mattarella dà l'incarico a Casellati : due giorni per vagliare ipotesi centrodestra-M5S : Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra...

Trattative governo : Mattarella scioglie le riserve e valuta due opzioni [LIVE] : LIVE t rattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini 8:16 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, entro domani il Presidente Sergio #Mattarella proverà a ...

Le due strade di Mattarella per uscire dal pantano del non-governo : La crisi siriana irrompe nel panorama politico nazionale: i partiti sentono l'urgenza delle prossime decisioni ma i veti restano incrollabili e le divisioni in politica estera creano nuovi solchi tra vecchi alleati e inedite convergente tra ex avversari. Per questo mentre segue in contatto con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l'evolversi della crisi internazionale, Sergio Mattarella non ritiene opportuno modificare il timing ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo : Dal Quirinale si continuano a registrare queste fibrillazioni e la preoccupazione sulla divaricazione in politica estera non è l'ultimo dei problemi. Intanto si attende che termini il weekend. Verona ...

LETTURE/ Quei due strani libri consigliati da Mattarella a Di Maio & co. : Due libri interessanti, da poco usciti, andrebbero letti dai politici perduti nei loro tatticismi: uno è di Franco Sbarberi, l'altro di Franco Debenedetti. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:09:00 GMT)PERCHE' IL PD E' CROLLATO?/ Dalle europee 2014 al 5 marzo, tutti gli errori di Renzi, di S. SechiLETTURE/ Paolo Spriano, si può essere intellettuali al soldo di un partito?, di S. Sechi

[Il retroscena] Mattarella non dispera - Di Maio fa il prestigiatore con due forni e dietro i bluff c'è il governo : Se ne riparla la prossima settimana. Un supplemento di tempo che "sarà utile a me - spiega il Presidente della Repubblica - per riflettere sulle considerazioni che mi sono state sin qui prospettate e ...

Consultazioni per il governo - in due giorni dal Svp al M5s : ecco a che ora i partiti saliranno da Mattarella e a chiedere cosa : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

Mattarella scrive ad Al-Sisi : "La verità su Regeni rafforzerà i rapporti tra i due Paesi" : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella , ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi , in occasione della sua rielezione per congratularsi e ribadire la ...