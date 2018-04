Marquez | “Ho sbagliato e servirà per il futuro”

Marc Marquez - MotoGP : “Ho chiesto scusa - ma resterò lo stesso. Non cambierò il mio stile di guida” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI VALENTINO ROSSI DALLE 21.30 Grande attesa c’era per le dichiarazioni di Marc Marquez , nella conferenza stampa “straordinaria” tenuta dal pilota spagnolo alla vigilia del weekend di Austin (Stati Uniti), dopo le polemiche sulla sua condotta di gara nel GP d’Argentina (a danno di alcuni piloti tra i quali Valentino Rossi). Lo spagnolo ha fatto un po’ Marc ia indietro, prendendosi le ...

Valentino Rossi su Marc Marquez : “Ho paura a correre con lui. Bisogna intervenire - è pericoloso e lo fa apposta” : Nessuno si sarebbe potuto aspettare alla vigilia del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, quanto è avvenuto di fatto: la partenza ritardata per maltempo, la griglia disposta in modo particolare ma soprattutto la condotta scorretta di Marc Marquez hanno costellato l’appuntamento argentino. Coinvolto suo malgrado nell’agire poco sportivo di Marc , Valentino Rossi . Ebbene sì, i due sono venuti a contatto a 4 ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...