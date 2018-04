Marica Branchesi | l' astrofisica italiana nella top 100 del Time | Il nostro paese

huffingtonpost

(Di venerdì 20 aprile 2018) "Io rappresento non solo me stessa, ma il lavoro che 'è dietro lo studio delle onde gravitazionali. È una grande comunità, che però nessuno vede". Lo dice alla Stampa, Maria, incoronata datra le 100 persone più influenti al mondo. "L'Italia - ammonisce- deve sapere il valore dei suoi scienziati, non solo in astronomia e in fisica. Ma non sa riconoscerli".I no-vax e i cultori delle scie chimiche la preoccupano? "Sì. Vedo molta superficialità. A tanti la scienza fa paura e invece è più vicina a ognuno di noi di quanto si pensi".indica quindi il suo consiglio di madre ai giovani che vogliono divenire scienziati: "Lavorare sodo, essere onesti e sapere che i sogni si possono realizzare".