Marco Vannini La rabbia della madre dopo la condanna alla famiglia Ciontoli Quarto

“Mio figlio in una bara e loro…”. Marco Vannini - le parole strazianti della madre. E l’ira. Polemiche a non finire dopo la sentenza : Quattordici anni ad Antonio Ciontoli. Tre alla moglie, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico, Viola Giorgini, che era accusata di omissione di soccorso. Così ha deciso ieri il Tribunale di Roma che ha disposto inoltre una provvisionale di 400mila euro per i genitori di Marco Vannini. Una sentenza accompagnata dal grido “Vergogna” e che ha ...

Parla Marina Conte - la madre di Marco Vannini : "Mio figlio è in un fornetto al cimitero - loro sono a spasso e stanno festeggiando" : È arrabbiata, delusa, quasi senza speranza. Alla lettura della condanna a 14 anni di carcere nei confronti di Antonio Ciontoli e della sua famiglia per la morte di suo figlio Marco Vannini, il 19 maggio del 2015, Marina Conte ha urlato "vergogna, assassini!". Oggi ha Parlato al Messaggero, in un'intervista a firma di Alessia Marani."Mio figlio è in un fornetto al cimitero, loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. ...

Pene lievi per chi ha ucciso Marco Vannini - la madre s'infuria : Nel 2015 Marco Vannini ventenne di Ladispoli venne ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Il colpo venne inflitto a una spalla, gli attraversò il polmone e raggiunse il cuore uccidendolo dopo una lenta agonia. Il giovane al momento dell'omicidio si trovava a casa della fidanzata insieme a tutta la sua famiglia. Il padre della ragazza, durante il dibattimento ha ammesso di avere colpito il giovane per errore. Gli inquirenti che si sono occupati ...

Condanne ridotte agli assassini di Marco Vannini : È una sentenza che lascia l’amaro in bocca quella relativa all’omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario, sua moglie Maria Pezzillo a 3 anni per omicidi...

OMICIDIO Marco Vannini : ANTONIO CIONTOLI CONDANNATO A 14 ANNI/ La madre : "Apro un'associazione per mio figlio" : MARCO VANNINI, OMICIDIO Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia CIONTOLI. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:55:00 GMT)

Omicidio Marco Vannini : Antonio Ciontoli condannato a 14 anni/ Pene più lievi per la famiglia : l'ira del web : Marco Vannini, Omicidio Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:47:00 GMT)

Marco Vannini - condannata la famiglia della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Ammazzato due volte» : Una intera famiglia condannata per la morte di Marco Vannini, ucciso il 17 maggio del 2015 a Ladispoli mentre si trovava a casa della fidanzata. Il giovane di 21 anni venne raggiunto, mentre si...

Marco Vannini - condannata tutta la famiglia della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Ammazzato due volte» : Una intera famiglia condannata per la morte di Marco Vannini, ucciso il 17 maggio del 2015 a Ladispoli mentre si trovava a casa della fidanzata. Il giovane di 21 anni venne raggiunto, mentre si...

Omicidio di Marco Vannini - condannato a 14 anni Antonio Ciontoli il padre della fidanzata : Marco Vannini è morto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, vicino a Roma, nella casa della fidanzata. A ucciderlo è stato un colpo d’arma da fuoco. Ora ci sono anche i colpevoli. I giudici di primo grado hanno condannato a 14 anni per Omicidio volontario il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, tre anni invece, per Omicidio colposo, per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico. È stata assolta la fidanzata di Federico, Viola ...

OMICIDIO Marco Vannini : CONDANNATA FAMIGLIA CIONTOLI/ Ad Antonio 14 anni : il padre - "sono sdegnato" : MARCO VanniNI, OMICIDIO Ladispoli: oggi la sentenza per la FAMIGLIA CIONTOLI. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:59:00 GMT)

“No!”. Omicidio Marco Vannini : la decisione dei giudici sulla famiglia Ciontoli - le urla in tribunale dei genitori del 21enne di Cerveteri : Una condanna che ha fatto gridare di rabbia i famigliari di Marco Vannini, deceduto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. A ucciderlo, un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli, che per quella morte è stato ora condannato a 14 anni. La Prima Corte di Assise ha inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di Omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata ...

Marco Vannini - la sentenza è ingiusta per i familiari : Marco Vannini, sentenza pronunciata: non sembra esserci ancora giustizia per i familiari del ragazzo di Ladispoli morto quasi tre anni fa in circostanze ancora da chiarire. La sentenza Marco Vannini ha chiuso il primo grado di giudizio e le accuse rivolte ad Antonio Ciontoli ed ai suoi familiari: le richieste del pm non sono state accolte in toto. Marina Conte, mamma di Marco, ha definito il verdetto semplicemente vergognoso. Marco Vannini, ...

Omicidio Vannini - sentenza : condannata famiglia Ciontoli/ Mamma di Marco : "Spero nell'appello - pene leggere" : Marco Vannini, Omicidio Ladispoli: oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli. Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Marco Vannini - ucciso in casa della fidanzata : 14 anni al suocero. La mamma : «Sentenza vergognosa - me l'hanno ammazzato due volte» : È arrivata la sentenza, accolta con rabbia dai tanti presenti in aula, per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, in provincia di...