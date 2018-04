Marco Materazzi | Buffon? Se lo avessi fatto io in quanti mi avrebbero difeso?

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018)non le ha mai mandate a dire, in campo e fuori, con avversari e compagni di squadra. Colonna portante dell'Inter per un decennio abbondante e campione del mondo con gli azzurri nel 2006, dopo aver mosso i primi passi da allenatore in India è tornato in Italia per dedicarsi alla famiglia. Interpellato dalla stampa sulla questione Real-Juve che continua a tenere banco, non si è tirato indietro.Parlando di, ha definito comprensibile il comportamento del portiere bianconero, che a pochi secondi dal termine della gara ha visto fischiare un rigore di cui ancora oggi si discute. Le veementi proteste che hanno portato all'espulsione e le dichiarazioni nel post gara hanno diviso l"opinione pubblica enon usa giri di parole per sottolineare come a Gigi sia stato riservato un trattamento speciale, almeno rispetto a quanto pubblico, tifosi e addetti ai lavori...