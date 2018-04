' Mani' di Quinn chieste da Guggenheim NY

Beautiful - anticipazioni puntate dal 16 al 21 aprile : Quinn e Sheila vengono alle Mani : Settimana da non perdere, fan di Beautiful! Nelle prossime puntate della soap, in onda da lunedì 16 a sabato 21 aprile, assisteremo ad una lite senza esclusione di colpi! Quinn e Sheila saranno protagoniste di un duro scontro, e dalle parole passeranno alle mani. Un vero e proprio show insomma, di cui vi mostreremo anche un piccolo anteprima. Per quanto riguarda invece il diabolico piano di Bill, Liam scoprirà tutto, e ovviamente non sarà per ...